In moto contro il guardrail Perde il braccio nell’impatto

Un incidente spaventoso quello avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì sul raccordo autostradale dove un uomo di 53 anni, residente a Prato, è rimasto ferito in modo molto grave. L’impatto, violento, del suo scooter contro il guard rail di cemento, gli è costato lesioni gravissime al braccio destro che i chirurghi del San Jacopo sono stati costretti ad amputare nella notte al termine di un lungo e complesso intervento.

L’incidente, su cui sono stati svolti i rilievi delle pattuglie dei carabinieri, è avvenuto dopo la mezzanotte in direzione Prato nel tratto compreso tra l’ospedale San Jacopo e il casello autostradale.

Sulla dinamica del drammatico impatto sono in corso gli accertamenti dopo i rilievi che sono stati svolti dai carabinieri nel corso della nottata. Quindi, quella che riportiamo, è soltanto una sommaria ricostruzione in attesa degli esiti.

L’uomo, probabilmente, stava tornando verso casa quando, all’improvviso, ha perso il controllo del suo scooter, finito violentemente contro la barriera new jersey in cemento. Non si sa cosa abbia provocato lo sbandamento e se all’origine ci sia stata una turbativa da parte di qualche altro mezzo.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato subito le squadre di soccorso, l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Pistoia mentre accorrevano anche le forze dell’ordine per sorvegliare il traffico, sempre intenso sul raccordo, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Le condizioni del ferito sono apparse subito critiche e agli occhi dei soccorritori il braccio destro dell’uomo appariva gravemente compromesso e c’era preoccupazione per l’emorragia in corso. Con ogni cautela gli sono state prestate le prime cure per stabilizzarlo e adagiarlo sulla barella per poi, rapidamente, trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo e di lì a poco in sala operatoria.

