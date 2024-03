In memoria del pistoiese. Ciavarella

Domattina alle 10 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà una iniziativa che si svilupperà in due momenti: nella prima parte si parlerà di "Via Rasella e Fosse Ardeatine. Resistenza e repressione nazista nell’Italia occupata", per poi proseguire con “Francesco Ciavarella, comandante partigiano ucciso alle Fosse Ardeatine". L’iniziativa è organizzata da Cudir, Anpi e Istituto storico della Resistenza di Pistoia. Francesco Ciavarella era un marinaio della Marina mercantile, nato a Pistoia nel 1917. Dopo l’annuncio dell’armistizio, organizza una formazione partigiana che prenderà il suo nome. Arrestato, il 24 marzo 1944 assieme ad altre 334 persone fu ucciso alle Fosse Ardeatine.