In Italia ci sono 35,3 milioni di dimore

PISTOIA

Il 16 per cento di abitazioni non occupate che si registrano nel capoluogo non sembra essere un dato particolarmente allarmante per la nostra città. Allargando l’orizzonte fuori dalla provincia, infatti, nelle cosiddette "aree polo", ovvero gli agglomerati più densi, la media nazionale è del 16,9% quindi, qui, si fa leggermente meglio. Niente a che vedere, però, con la vicina Prato che ha addirittura il primato nazionale per quanto riguarda le abitazioni occupate, visto che soltanto il 7,8% è disabitato o comunque non vissuto in maniera continuativa: una differenza non da poco, considerando i pochi chilometri di distanza. Complessivamente, secondo il report tracciato da Istat a fine 2021, in tutta Italia ci sono 35,3 milioni di abitazioni, ovvero una ogni una persona e tre quarti per dirla in maniera grossolana. A livello di inoccupato, invece, la media è del 27,2% in quanto i valori vengono fatti crescere in maniera esponenziale dai comuni che sono località di vacanza e dove, magari, abbondano le seconde case. A questo, poi, ci va aggiunto il dato che più si sale di altitudine e più "vuoti" ci sono, come dimostrano anche i numeri che riguardano la nostra montagna pistoiese che è indubbiamente fra le zone più penalizzate di tutto il centro Italia, non solo a livello regionale.

S.M.