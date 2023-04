"In difesa delle donne" Il momento di dire basta

Femminicidio e nuove tutele, quelle introdotte dal Codice Rosso. Una sala gremita quella della Sezione Soci Coop di viale Adua per l’incontro sul tema che ha avuto come ospite la criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta sul tema del femminicidio letto come "crimine sulla persona in quanto donna". L’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Pistoia e della Polizia Municipale, ha visto la presenza della vicesindaco e presidente della Società della salute pistoiese, Anna Maria Celesti, della comandante della Municipale Ernesta Tomassetti, del presidente dell’associazione Diritto di Difesa di Pistoia, Antonio Campantico e dell’avvocato Katia Bonari, legale collaboratore dell’associazione, che ha affrontato nel suo dettagliato intervento il tema delle nuove tutele introdotte dal Codice Rosso.

Per la criminologa Bruzzone è stata anche l’occasione di presentare il suo ultimo libro "Versace. Autopsia di un delitto imperfetto" (Rai Libri, 2022). Un tema su tutti, tra i più delicati, quello delle violenze sessuali che si consumano all’interno del matrimonio. "Una delle convinzioni più radicate e difficili da estirpare – ha spiegato la dottoressa Bruzzone – è che la moglie sia una sorta di proprietà del marito e che dunque i rapporti non consensuali non integrino un reato". Più di tutti, infatti, sono gli stereotipi e le rigide divisioni dei ruoli maschile e femminile a indirizzare una scorretta educazione che porta poi anche agli atteggiamenti "distorti" all’interno delle coppie.

Stereotipi radicati fin dalla nascita dei bambini, come ha sottolineato la presidente Celesti, che ha sottolineato la necessità di una educazione al rispetto della parità di genere che nasca in famiglia e ha riportato anche la propria esperienza di ginecologa, per esempio osservando come la scoperta del sesso del nascituro sia ancora un momento influenzato dalla tradizione patriarcale che predilige la ricerca di un erede maschio. L’avvocato Katia Bonari ha analizzato le novità introdotte dal Codice Rosso in tema di tutele rafforzate della persona offesa, cioè delle donne. Tra queste, c’è stata l’introduzione di un reato specifico che si integra nel caso di violazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi da lei frequentati.

M.V.