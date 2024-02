In difesa degli alberi. Una bara per protesta

PISTOIA

Una bara bianca con scritto "qui giace Pistoia citta del verde". E la forte simbologia che hanno usato alla manifestazione di ieri organizzata dal circolo cittadino di Legambiente. Una camminata partita dal Parterre di piazza San Francesco per volontà degli organizzatori di ricordare che "nonostante l’intervento non derivasse da finanziamenti Pnrr, qui era previsto l’abbattimento completo di 65 alberi, di cui solo una decina in Categoria rischio D. Solo grazie a un lungo dibattito con il nostro circolo, si è accettato di salvare gli altri". I manifestanti, nonostante la pioggia battente, sono passati da alcuni luoghi interessati dai tagli degli alberi contestati, per raggiungere il fulcro della protesta nel quartiere di San Lorenzo. "Ad oggi attendiamo ancora da parte dell’amministrazione la redazione del Piano del Verde - spiegano in una nota -. Assistiamo oggi a interventi massicci, non graduali, di abbattimenti di alberi adulti su tutto il territorio, guidati non da una pianificazione strategica a lungo termine, bensì "trainati" dal Pnrr. Questo ha provocato una frettolosità che si riflette nella fase progettuale e in quella operativa. Tagli che creeranno condizioni invivibili in interi quartieri e zone per almeno 10-15 anni".

Legambiente ha esposto i dati che nel 2023 ha inserito progetto "Pistoia città che brucia", sulle isole di calore (le temperature al suolo esposto al sole): 48,2° in Piazza del Duomo, 48,2°C - 44,8°C La Sala, 59,8°C piazza Garibaldi, 46,2° viale Adua, 50,9° viale Matteotti. Questo per sostenere concretamente i loro avvertimenti, evidenziando soprattutto come, all’ombra delle alberature, gli scostamenti oscillavano fino a 15° in meno.

"Il verde urbano nel Comune di Pistoia è in pericolo, e non possiamo restare in silenzio di fronte a un massacro ambientale orchestrato senza criterio, senza visione e senza alcun rispetto per la salute pubblica – tuonano ancora da Legambiente –. Sebbene sia innegabile che gran parte del nostro patrimonio arboreo abbia raggiunto un’età avanzata, ciò non giustifica affatto le attuali pratiche distruttive che stiamo subendo a danno della salute pubblica di tutti i cittadini".

Il presidente di Legambiente Pistoia, Antonio Sessa, ha voluto sottolineare, ribadendo la sua disponibilità al dialogo, che la manifestazione è stata anche un richiamo verso l’amministrazione per chiedere che la cittadinanza sia resa partecipe, e coinvolta attivamente nelle scelte che riguardano gli interessi di tutti.

Gabriele Acerboni