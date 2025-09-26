La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Pistoia
26 set 2025
SAVERIO MELEGARI
"In Comune", per raccontare il lavoro quotidiano degli uffici

Valanga di appuntamenti nel weekend con l’accoppiata di eventi fra "Un altro Parco in città" e "In Comune", promossa per aprire spazi poco accessibili e raccontare il lavoro quotidiano degli uffici dell’amministrazione. Partendo dal centro, domani, sabato 27 settembre, alle 15, si apriranno i locali della chiesa di San Jacopo in Castellare con due visite guidate su prenotazione mentre piazza del Duomo ospiterà "Viaggi in città", un percorso educativo per famiglie e scuole curato dalla Polizia Locale e da Alia Plures. Sempre domani, alle 17, i cittadini potranno riscoprire una parte delle mura storiche lungo la Brana e in via dei Macelli si presenterà il Piano strutturale. Visite guidate e installazioni ludiche anche al "Giardino Volante" assieme a laboratori creativi dedicati al riciclo, per imparare a dare nuova vita ai materiali attraverso il gioco. Allo stesso modo, dalle 17.30, il Parco della Rana diventerà uno spazio di socialità con aperitivi sostenibili assieme a dimostrazioni cinofile, laboratori di compostaggio e punti informativi curati da Alia Plures, Publiacqua e Protezione civile. La giornata si chiuderà con la musica di "Voci in Officina". Per domenica, invece, ritrovo al Belvedere dalle 10 alle 18 col mercatino "Svuota cantine" e in contemporanea anche una visita riservata agli ordini professionali alla scuola "Cino da Pistoia". A Villa Scornio visite guidate al parco storico del Villone, spazio verde che custodisce alberi monumentali e scorci di grande fascino. Nel pomeriggio di domenica, infine, ci si sposterà a Bottegone al "Civico 569" di via Fiorentina che dalle 15.30 diventerà un laboratorio di inclusione e creatività con chiusura dedicata alla visita guidata al Centro 0/6 Aquilone e alla nuova area verde, dalle 16.30 alle 18.30, con un focus sull’edilizia sostenibile riservato ai professionisti. Ogni attività è gratuita ma è necessaria la prenotazione attraverso PistoiaInforma.

