"In Comune", per raccontare il lavoro quotidiano degli uffici

Valanga di appuntamenti nel weekend con l’accoppiata di eventi fra "Un altro Parco in città" e "In Comune", promossa per aprire spazi poco accessibili e raccontare il lavoro quotidiano degli uffici dell’amministrazione. Partendo dal centro, domani, sabato 27 settembre, alle 15, si apriranno i locali della chiesa di San Jacopo in Castellare con due visite guidate su prenotazione mentre piazza del Duomo ospiterà "Viaggi in città", un percorso educativo per famiglie e scuole curato dalla Polizia Locale e da Alia Plures. Sempre domani, alle 17, i cittadini potranno riscoprire una parte delle mura storiche lungo la Brana e in via dei Macelli si presenterà il Piano strutturale. Visite guidate e installazioni ludiche anche al "Giardino Volante" assieme a laboratori creativi dedicati al riciclo, per imparare a dare nuova vita ai materiali attraverso il gioco. Allo stesso modo, dalle 17.30, il Parco della Rana diventerà uno spazio di socialità con aperitivi sostenibili assieme a dimostrazioni cinofile, laboratori di compostaggio e punti informativi curati da Alia Plures, Publiacqua e Protezione civile. La giornata si chiuderà con la musica di "Voci in Officina". Per domenica, invece, ritrovo al Belvedere dalle 10 alle 18 col mercatino "Svuota cantine" e in contemporanea anche una visita riservata agli ordini professionali alla scuola "Cino da Pistoia". A Villa Scornio visite guidate al parco storico del Villone, spazio verde che custodisce alberi monumentali e scorci di grande fascino. Nel pomeriggio di domenica, infine, ci si sposterà a Bottegone al "Civico 569" di via Fiorentina che dalle 15.30 diventerà un laboratorio di inclusione e creatività con chiusura dedicata alla visita guidata al Centro 0/6 Aquilone e alla nuova area verde, dalle 16.30 alle 18.30, con un focus sull’edilizia sostenibile riservato ai professionisti. Ogni attività è gratuita ma è necessaria la prenotazione attraverso PistoiaInforma.