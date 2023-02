"In centro occorrono autobus più piccoli"

Continua la querelle autobus nel centro storico di Pistoia. Dopo la protesta di residenti e commercianti di via della Madonna e via Curtatone e Montanara, che ha portato alla raccolta di firme protocollata in Comune, adesso il caso coinvolge anche la politica locale. Ma andiamo con ordine. Tutto ruota intorno alla questione che ha portato alla rivolta iniziale: la pericolosità derivata dal passaggio degli autobus nelle due vie del centro storico. "Considerando anche che le corse sono per la maggior parte delle volte vuote – afferma Simone Paci, di Commercio Pistoia –. Sono frequenti e ingombranti gli autobus che sfiorano le persone che si trovano sui marciapiede costringendole anche ad appoggiarsi alle mura degli edifici per evitarli. La pericolosità è data anche dalla velocità, dal passaggio vicinissimo a vetrine e uscite dei negozi se non anche sfiorando i dehor. A fronte di questo la richiesta è di una revisione della circolazione, dallo stop andando verso una pedonalizzazione fino a pensare all’utilizzo di mezzi diversi, piccoli ed elettrici". Adesso l’affondo arriva anche dai consiglieri Pd Tosi e Boanini.

Dopo le polemiche pubbliche sul passaggio di auto e bus in via della Madonna e via Curtatone e Montanara, i consiglieri comunali del Partito Democratico Lorenzo Boanini e Paolo Tosi si sono incontrati con alcuni commercianti e residenti del centro storico.

"I commercianti con cui abbiamo avuto un confronto – spiega Paolo Tosi – , ci hanno riportato di alcuni episodi gravi per la sicurezza stradale e l’incolumità fisica degli avventori del centro e nello specifico di quelle vie. Inoltre ci hanno rappresentato anche la difficoltà delle ambulanze nel passaggio nelle mattine di mercato".

"Come Pd – proseguono i due consiglieri – abbiamo portato alcuni emendamenti al bilancio e al documento di programmazione per rendere il centro storico libero dalle macchine, attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici vicini, ma sono stati bocciati. Saremo favorevoli a un allargamento dell’area pedonale del centro storico anche in virtù delle dimensioni ridotte del nostro per portarlo a essere percorso totalmente a piedi o in bicicletta. Ma c’è bisogno di un progetto chiaro che lo riqualifichi".

Sul versante dell’amministrazione comunale l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei ha espresso la necessità di prendere in mano la questione attraverso il dialogo con le parti in causa, evidenziando quanto però adesso sia più difficile interloquire con Autolinee Toscane rispetto a quanto non lo fosse prima con Copit. Una rapida soluzione non è all’orizzonte, i processi per valutare, e casomai portare un cambiamento, vedono comunque davanti a sé dei mesi. La revisione della circolazione degli autobus, con meno corse e utilizzando bus più piccoli, potrebbe essere una delle ipotesi. Insomma, la questione e il dibattito sono ancora totalmente aperti.

Gabriele Acerboni