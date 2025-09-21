In centinaia in piazza: "Fermate il genocidio"

In centinaia si sono riuniti, giovedi scorso, per far sentire nuovamente la voce di Pistoia a favore della pace e contro il massacro in corso a Gaza.- E per esprimere con forza un messaggio: non si può più rimanere in silenzio. Tantissime le persone riunite vicino all’ulivo della pace in piazza Gavinana, piantato nel 2022 quando un’altra guerra scoppiata ai confini dell’Europa, in Ucraina, aveva fatto scattare la mobilitazione di centinaia di pistoiesi: "L’impatto della guerra in Palestina è enorme, una frattura della nostra civiltà, e come esseri umani non possiamo né minimizzare né nascondere quel che sta succedendo", spiega Milvia Maria Cappellini, insegnante del gruppo dei docenti per la Palestina. E proprio dal mondo della scuola arriva un segnale chiarissimo: "I ragazzi chiedono, si interessano e discutono fra loro. La risposta degli studenti quando si affrontano questi temi è sempre positiva, e anche dai genitori riceviamo dei ringraziamenti. Come insegnanti sentiamo l’obbligo morale di dare delle risposte" aggiunge. L’opinione collettiva è che davanti a ciò che sta succedendo non si può più rimanere in silenzio: "Questa non è una guerra, da una parte c’è un esercito formidabile e dall’altra persone che soffrono fame e paura. I governi tentennano e allora sono le piazze che devono alzare la voce, e vedere così tanti giovani riuniti qui per chiedere la pace è un segnale importantissimo" commenta Benedetta Rauty dell’associazione Pax Christi. E in effetti il colpo d’occhio di giovani e giovanissimi che hanno deciso di scendere in piazza ed unirsi alla mobilitazione è davvero notevole e significativo. In piazza anche il segretario della Cgil Prato-Pistoia Daniele Gioffredi: "Chiedere la fine della guerra non significa solo rifiutare la logica della violenza, ma anche battersi per un mondo diverso. L’Europa che si arma fa la scelta di tagliare investimenti su sanità e istruzione, a danno dei giovani e del loro futuro. E assistere a questo massacro non è più accettabile".

Corrado Ciampi