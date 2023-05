In carrozza, si riparte Tornano le avventure "Porrettana Express" C’è un ricco calendario

Il calendario è pronto, la proposta turistica e culturale anche, le risorse economiche necessarie devono arrivare quanto prima ma, a differenza di quanto accaduto nel 2022, il "Porrettana Express" è davvero in rampa di lancio ed in maniera diffusa. Il successo per i treni storici che, oramai ogni estate da diversi anni salgono e scendono fra Pistoia, Pracchia e la cittadina termale bolognese, cresce dopo ogni iniziativa e, passate le restrizioni anti-Covid, ora è tempo di dare…tutto vapore. Non a caso anche Rfi ha svolto il proprio ruolo, anticipando rispetto al solito la chiusura per potenziamento ed ammodernamento della linea che riaprirà il 28 maggio dopo un investimento di quasi due milioni di euro. E, se non ci saranno imprevisti, sabato 3 giugno ci sarà già il primo dei dieci treni storici previsti per il 2023.

Il programma è stato svelato da una recente delibera di Giunta comunale di Pistoia che ha messo nero su bianco le date, che adesso verranno ufficializzate quanto prima, ed anche gli esborsi economici necessari per i vari eventi. Inoltre, per garantire maggiore stabilità all’iniziativa, dallo scorso anno è stata creata l’impresa sociale "Germina", che è un connubio fra Giorgio Tesi Editrice e Cooperativa Intrecci (prima Pantagruel) che, da anni, portano avanti progetti ludico-ricreativi rivolti a bambini e famiglie. Detto del 3 giugno con viaggio da Porretta a Pistoia con l’iniziativa "Città del Treno", che sarà poi ripetuta anche nell’ottavo appuntamento domenica 24 settembre, a giugno ci saranno altre due uscite: il 18 da Pistoia a Pracchia dedicato ai mulini di Orsigna ed ai bambini e sabato 24 incentrato sul trekking e la mountain bike.

A luglio si salirà in carrozza due volte, il 9 ed il 23, mettendo al centro delle iniziative l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese: nella prima data ci si concentrerà sui bambini, nella seconda dedicata a tutti. Ad agosto la data sarà unica, in programma per domenica 6, sempre con fermata a Pracchia e il focus sarà sul museo Smi e la linea Gotica a Campo Tizzoro.

Si tornerà in montagna da domenica 10 settembre, di nuovo col focus sull’Ecomuseo, mentre poi si chiuderà ad ottobre arrivando fino a Porretta Terme con il treno "Kids" delle castagne (sabato 7) e quello di storia e magia (domenica 22). Le spese stimate per lo sviluppo del progetto sono di 168mila euro che vengono divise fra Regione Toscana, Fondazione Caript, Toscana Promozione Turistica ed i Comuni di Pistoia (che con questa delibera ha dato l’ok a far partire i suoi 10mila euro), San Marcello Piteglio e Alto Reno Terme. Mentre a livello di previsioni di incassi, lo sbigliettamento porterebbe nelle casse 32mila euro, a dimostrazione di quanto sia fondamentale il lavoro sinergico fra le istituzioni per portare avanti questo percorso. Ma, alla luce degli investimenti che Fondazione FS ha fatto e sta facendo alle officine del vapore di Pistoia, e unitamente ai grandi riscontri di pubblico che caratterizzano gli "Open Day" (come quello appena concluso), appare sempre più evidente quanto sia importante credere in questo tipo di turismo come forma di volano attrattivo, anche per la nostra montagna.

S.M.