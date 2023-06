In carcere dopo la violenza Aggredita e poi derubata

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pistoia ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti del trentenne pakistano arrestato alcune notti fa dai carabinieri dopo un episodio di violenza nei confronti di una donna di circa quarant’anni, avvicinata lungo la via Salcetana e costretta a subire un rapporto sessuale sotto la minaccia di un coltello e poi derubata. Il gip ha quindi accolto la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero che ha diretto le indagini dell’Arma, il sostituto procuratore Giuseppe Grieco, e l’uomo, in un primo momento agli arresti domiciliari, è stato poi trasferito nel carcere di Prato.

Si apprendono nel frattempo nuovi dettagli su quanto sarebbe avvenuto nella notte fra mercoledì 7 e giovedì 8 giugno nell’isolato compreso tra la via Salcetana e la Statale 719, ovvero la superstrada Pistoia Prato, vicino alla sala slot e a un supermercato. L’uomo avrebbe avvicinato la donna chiedendole un incontro a pagamento, ma mentre chiedeva la prestazione le avrebbe mostrato il coltello costringendola così a subire un rapporto sessuale. La violenza sarebbe quindi avvenuta nella vettura di lui per almeno mezz’ora.

Ad attirare l’attenzione di alcuni giovani che erano nelle vicinanze le grida d’aiuto della donna. Sono intervenuti in suo aiuto, hanno messo in fuga il suo aggressore, l’hanno accompagnata nella sala slot e hanno chiamato il 118.

L’aggressore ha desistito allontanandosi, salvo poi, così abbiamo appreso, tornare sul posto e dirigersi verso l’auto della vittima, mandare in frantumi un finestrino e impossessarsi della borsa di lei, che conteneva soldi e cellulare. Nel frattempo era stato dato l’allarme ai carabinieri che sono subito intervenuti, da Agliana e da Pistoia. L’arresto è scattato in flagranza, per il furto.

Il pakistano ha poi collaborato facendo ritrovare alle pattuglie la borsa, il borsellino e il cellulare della donna. Alla luce di tutto quello che era avvenuto, il pubblico ministero ha motivato la richiesta di custodia cautelare in carcere, ottenendola.

red.pt.