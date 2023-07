In cammino con il Reparto Carabinieri Biodiversità a Pistoia: scopri le Riserve Naturali

Parte oggi, per terminare sabato 23 settembre, il ciclo di escursioni naturalistiche guidate all’interno delle Riserve Naturali Statali Pistoiesi, riunite in un unico calendario per le quattro Riserve gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia. Sono undici gli appuntamenti previsti in calendario (per i dettagli consultare il sito web https:rgpbio.it), durante i quali il personale specializzato del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia condurrà escursionisti, grandi e piccoli, alla scoperta delle ricchezze naturalistiche delle Riserve Naturali Statali Pistoiesi. La partecipazione alle escursioni è gratuita, è necessario iscriversi telefonando al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia al numero 057323103 (lun-sab, 8.00-14.00) o scrivendo a [email protected] (i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria). Le visite saranno condotte dai militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia e da personale dipendente del Reparto specializzato nella didattica ambientale.

red.pt