In calo le intossicazioni, i dati della Asl

PISTOIA

Intossicazioni da funghi meno frequenti, il che denota probabilmente una maggiore informazione diffusa tra gli appassionati, ma il supporto di esperti micologi resta l’unico metodo possibile per scongiurare del tutto ogni rischio connesso al consumo di funghi. Con l’imperversare della raccolta entrano nel pieno della loro attività anche gli sportelli micologici, servizio gratuito messo a disposizione dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Centro che in zona Pistoia si trovano in viale Matteotti 19 (il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 12 alle 13, il lunedì anche dalle 14 alle 16; 0573 353614) e a Massa e Cozzile in via 1° Maggio 154 (il lunedì e il giovedì dalle 12 alle 13, il lunedì anche dalle 14 alle 16; 0572 42801/0572 942805). Qui è possibile procedere a un’identificazione sicura, oltre che ricevere consigli utili su conservazione e preparazione. Infatti, se la maggior parte dei casi di intossicazioni è attribuibile al consumo di funghi tossici, un’altra causa comune è rappresentata dal consumo di funghi mal conservati.

I dati 2024 raccolti dall’Ispettorato micologico dell’Asl Toscana Centro parlano di 32 richieste di consulenza per sospette intossicazioni da funghi, confermandone 22. Gli episodi si sono concentrati tra febbraio e ottobre, con un picco a settembre. Nella maggior parte delle situazioni i funghi erano stati raccolti direttamente dalle persone coinvolte. La specie fungina più frequentemente dichiarata e individuata come responsabile dei sintomi è stata l’Omphalotus olearius, ovvero il fungo dell’olivo dalle sembianze simili al galletto. Nel 2023 le intossicazioni furono 35, 78 nel 2022. "Nessun metodo empirico popolare o tecnologico come le app per il riconoscimento dei funghi sempre più diffuse possono sostituire il giudizio di un micologo – ribadisce la dottoressa Guendalina Allodi, direttrice dell’Unità funzionale Produzioni primarie vegetali e raccolta dei prodotti selvatici -. Fondamentale è raccogliere e consumare i funghi in sicurezza". "C’è un altro aspetto da tener presente – aggiunge il dottor Giovanni Nardone, alla guida del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana centro – ed è quello relativo alle buone regole che tutti i cercatori di funghi devono conoscere: consultare il bollettino meteo prima di uscire, scegliere percorsi adatti alle proprie capacità fisiche, evitare di inoltrarsi nei boschi da soli, dotarsi di abbigliamento e calzature adeguate e portando sempre con sé strumenti che consentano un rapido rintracciamento. La raccolta deve, inoltre, svolgersi nel pieno rispetto della natura, salvaguardando l’ambiente".