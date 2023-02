In aumento gli scontri con cinghiali, daini e cervi in cerca di cibo

Nel macro-tema della sicurezza stradale rientra a pieno anche il problema degli attraversamenti di animali selvatici lungo alcune direttrici che, purtroppo, sono sempre più esposte a questo fenomeno. Una mappa in provincia è stata tracciata da Coldiretti che ha individuato luoghi e specie maggiormente a rischio: i cervi lungo la SP5 Montalese che scendono sempre più a valle in cerca di cibo (e non hanno più nemmeno il blocco della segnalazione sperimentale di qualche anno fa della Provincia che li teneva lontani dalla strada, soprattutto sul cosiddetto Trincerone tra Santomato e Montale), i cinghiali lungo la SP19 che collega Casalguidi a Quarrata perché si appostano all’interno del parco di Villa La Màgia con l’aggiunta di presenze fisse anche lungo la Marlianese e nella valle del Reno percorrendo la SS66 Modenese fra Le Piastre e Pontepetri.

Coldiretti ha preso in esame anche i numeri record del 2022: la Toscana è la prima regione in Italia per numero di incidenti gravi, con morti o feriti provocati da cinghiali, cervi, daini e caprili: venti sinistri di importante entità che porta a 67 il numero di incidenti che hanno causato feriti o lesioni mortali negli ultimi 4 anni.

"Anche a Pistoia l’abnorme numero di animali selvatici – spiega Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti – rappresenta una minaccia costante alla sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti. Cinghiali, cervi, daini, caprioli non devastano solo i raccolti o ’abbattono’ interi impianti di vasetteria nei vivai, ma sono un pericolo per la circolazione stradale, per le aree urbane e per la salute pubblica". Come detto i cervi sono presenti in gran numero sulla Provinciale 7, nella zona di Montale, piuttosto che i cinghiali dalle parti di Valenzatico o lungo via Firenze sempre a Quarrata. Sulla Marlianese il tratto maggiormente pericoloso è quello all’altezza del lago Nievole e poi la montagna nella Valle del Reno.

"La presenza di ungulati e predatori è una delle principali cause dell’abbandono delle nostre campagne e delle nostre montagne – conclude Tesi – aree spesso difficili in cui fare agricoltura è diventato impossibile ed insostenibile con conseguenze sul paesaggio, sulla cura del territorio, sulla biodiversità e sulla produzione di cibo per la comunità".

S.M.