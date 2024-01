In arrivo decine di querele

Le persone che sono rimaste coinvolte e ferite nel drammatico crollo dell’ex convento di Giaccherino stanno raccogliendo la documentazione sanitaria in vista delle querele per lesioni colpose che saranno presentate negli uffici della Procura di Pistoia. Si prevede il deposito di decine e decine di denunce se non della totalità delle persone, circa sessanta, che si sono ritrovate, nel tardo pomeriggio di sabato 13 gennaio 2024, a vivere uno dei momenti più terribili della loro vita. Quel giorno si era celebrato il matrimonio di Paolo e Valeria, i due giovani sposi fiorentini che avevano scelto di festeggiare nell’ex convento di Giaccherino. La festa, che era iniziata con il pranzo e che aveva visto quasi duecento invitati, era quasi finita. Gli ultimi stavano ballando in una sala al piano superiore con il dj. All’improvviso il pavimento ha ceduto e si sono ritrovati tutti nell’antico refettorio dei frati. Alcuni gravemente feriti, molti con fratture, altri in stato di profondo shock. Uno degli eventi più drammatici mai avvenuti in città. Gli sposi trascorsero la loro prima notte al pronto soccorso del San Jacopo. Sono già stati ascoltati dagli inquirenti e hanno presentato per primi la denuncia. Sono assistiti dagli avvocati Federico Bagattini e Alberto Corsinovi del foro di Firenze. La Procura, come si ricorderà, procede per disastro colposo e lesioni colpose, reato, quest’ultimo per il quale si procede a querela di parte. Ma le querele non mancheranno. L’indagine, seguita personalmente dal procuratore Tommaso Coletta, è diretta dal sostituto procuratore Chiara Contesini. Non si parla ancora di incidente probatorio e quindi si prosegue con gli accertamenti del pubblico ministero e con l’acquisizione di tutte le carte.

l.a.