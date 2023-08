In arrivo altri nove dispositivi per incrementare la videosorveglianza

PISTOIA

Sono in arrivo nove nuove telecamere di videosorveglianza che andranno ad incrementare in centro storico, e non solo, i controlli nelle zone di grande criticità come, per esempio, alle spalle dell’ospedale San Jacopo nei pressi del campo rom, per tenere monitorata la problematica dell’abbandono dei rifiuti in quell’area.

Un investimento importante che rappresenta un punto di crescita per quello che riguarda la sicurezza e la necessità di scovare reati, o semplicemente comportamenti non adeguati perpetrati nei confronti della cittadinanza, unitamente all’esigenza di tenere monitorato il traffico veicolare.

Questa cifra parte da una iniziale partecipazione ad un bando della giunta regionale per "Ampliamento VDS–Software e Hardware", alla quale era stato richiesto appunto un contributo di 39mila euro con un cofinanziamento di circa 17mila. Cifra successivamente confermata a fronte di un progetto che prevedeva, da un lato, l’ottimizzazione dei dati raccolti per la lettura delle targhe e dall’altro andava ad incrementare la videosorveglianza fra il campo nomadi, il complesso monumentale di San Jacopo in Castellare, la cui antica Chiesa è stata recentemente restaurata, e piazza Anna Magnani alle spalle del teatro Manzoni, che nel corso degli ultimi anni, purtroppo, è stata teatro di atti vandalici ed episodi di violenza.

Una volta ottenuto il contributo, il Comune si è attivato con il sistema Consip ed ha optato per stanziare ulteriori 140mila euro che serviranno, da un lato, per le telecamere e dall’altro per procedere con l’aggiornamento del software gestionale.

Da qui, poi, si è arrivati alla recente determina dirigenziale che dà in affidamento a Leonardo (ex-Finmeccanica) e Selcom la realizzazione del progetto, con l’auspicio che il tutto avvenga in tempi celeri.

red.pt