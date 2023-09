In archivio la festa storica di Badia "Un successo: numeri da capogiro"

E’ stata una 46esima edizione della "Festa Storica" di Badia a Pacciana da grandi numeri quella che è andata in archivio questa domenica con l’ultima serata dedicata, come sempre, alle prelibatezze della cucina e preceduta dal corteggio storico che si è snodato nelle strade di campagna della frazione. Ed è proprio da qui che il responsabile della festa, Alessandro Martini, vuole partire per i ringraziamenti ed un bilancio conclusivo. "Dopo la pausa per il Covid eravamo ripartiti lo scorso anno per tornare a frequentarci – afferma – ma per questa edizione 2023 siamo contentissimi: per il corteggio abbiamo dato fondo a tutti i vestiti che abbiamo a disposizione, arrivando ad esaurirli. Questo vuol dire che, per strada, c’erano poco più di 300 figuranti ai quali aggiungere una ventina di persone a cavallo e le varie compagnie che suonavano. Il corteggio è una tradizione non solo per Badia, ma per l’intera città e i suoi dintorni: nonostante non si svolga nelle mura urbane, rappresenta un richiamo notevole". Tutto il paese, poi, si è dato da fare come sempre affinché tutti i dettagli a livello organizzativo funzionassero al meglio per regalare serate di relax, al fresco ed all’insegna della buona cucina a tutti. "I numeri al ristorante sono stati notevoli, in ogni serata – aggiunge Martini – ed anche di questo ne siamo molto contenti. Con l’edizione 2023 della Festa siamo tornati sui numeri di un tempo e, probabilmente, anche superati. C’è stata molta partecipazione sia nella serata nella quale abbiamo ospitato la squadra del Pistoia Basket che quella dedicata alla lirica nel chiostro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fornito il proprio contributo".