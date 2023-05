Imprenditori di 17 anni vincono il Trofeo Eye

Pistoia, 12 maggio 2023 - Hanno tutti tra i 17 e i 18 anni, frequentano ancora le scuole superiori, ma hanno già spiccato il germe dell’autoimprenditorialità: Giorgia Albanese, Gioele Andreotti, Lorenzo Capialbi, Ovidio-Dumitru Cecati, Azzurra Ercolini, Jacopo Ferrari, Margherita Fraioli, Rebecca Geri ed Emma Granini dell’ITTS Fedi Fermi e del Liceo Statale Niccolò Forteguerri di Pistoia hanno vinto il Trofeo EYE per la migliore idea d’impresa 2023. Si chiama “Golosandia” ed è un sito web per la vendita BtoB e BtoC di prodotti senza glutine, lattosio e zucchero. Un dolce web commerce dunque per tutti i gusti e le necessità. Gli stessi autori, hanno presentato la loro idea come i “grandi” davanti a una giuria di esperti. E li hanno convinti: oltre al trofeo, saranno accompagnati nello sviluppo del loro progetto fino all’avvio di una start up. I giovani hanno ideato la loro proposta imprenditoriale al termine del percorso di educazione imprenditoriale etica EYE Ethics & Young Entrepreneurs organizzato da Artes Lab: in parallelo al loro corso di studi, hanno incontrato imprenditori ed esperti del settore imparando in maniera pratica come si sviluppa un’idea di successo e con alla base l’etica. Hanno lavorato sul loro progetto presentando un business plan e una proposta molto concreta, con numeri, analisi e del mercato, idee di finanziamento davanti alla giuria nella Giornata delle Idee organizzata a Pistoia. Hanno sfidato altri gruppi di giovanissimi che, come loro, sognano di diventare imprenditori. E hanno vinto. Non solo: Golosandia ha ottenuto anche la menzione del Trofeo EYE Social, riscuotendo il maggior numero di “like” nel mondo virtuale. Altre idee sono state selezionate e hanno ottenuto una menzione speciale che, come il trofeo Social, le porterà a partecipare all’assegnazione dei relativi trofei regionali, da contendersi con i progetti selezionati nelle stesse categorie dagli studenti di Eye Prato, Eye Firenze, Eye Arezzo.

La menzione per il Trofeo Mentor assegnato dai mentor del progetto è andato a SPORTABLE, app per lo sport a 360 gradi di Fabrizio D’Angelo, Simone De Ceglie, Alessio Locci, Jacono Montano, Gianluca Pacini e Kevin Palaj (studenti dell’Istituto Fedi Fermi)

La menzione per il Trofeo AlumnEye assegnato dagli ex partecipanti e vincitori delle scorse edizioni di EYE è stata conferita a DEAL, reselling di brand di moda emergenti di Federico Arfa, Federico Cipriani, Alessio Montagni, Otman Naji, Dimitri Padovani, Matteo Sabbatini e Roberto Xhafa (dell’Istituto Fedi Fermi) Assegnata anche la menzione speciale per concorrere a livello toscano al premio Coleliwork turismo ed economia sostenibile a cui è associata una borsa di studio di 1.000 euro. È andata a SUN MOVE colonnine elettriche portabili di Iacopo Benesperi, Aldobrando Cioni, Federico Ignesti, Cristiano Macioce, Cosimo Mazzotta, Alessandro Pratesi, Giulio Tesi e Lapo Vettori (team misto di studenti del Fedi Fermi e del Forteguerri) Alla giornata di presentazione delle idee EYE Pistoia 2023 hanno partecipato anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, l’assessore comunale alle politiche giovanili Gabriele Sgueglia, il presidente di CNA Toscana Centro Claudio Bettazzi, Il Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di CNA Simone Gualandi, i dirigenti scolastici Graziano Magrini (ITT Fedi Fermi) e Anna Maria Corretti (Liceo Statale Forteguerri). L’iniziativa EYE è promossa nella Provincia di Pistoia da Artes Lab APS, Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro, GGI di Confindustria Toscana Nord, l’ITTS “Fedi Fermi”, il Liceo Statale “Forteguerri” e ha il patrocinio dei Comuni di Pistoia e di Agliana. La giuria di esperti chiamata a giudicare le migliori idee era composta da Gianmarco Barluzzi, Presidente Giovani Imprenditori CNA Toscana Centro, Gabriele Giaffreda, Imprenditore dei Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro, i Vicepresidenti e imprenditori del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Toscana Nord Matteo Niccolai e Alessandro Scalise, la Responsabile d’Impatto della Società Benefit Co.le.li.work Srl Laura Francini, il consigliere di Artes Lab Massimo Maria Marianeschi e Luca Taddei, Direttore di EYE.