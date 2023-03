"Impossibile parlare di ripresa e competitività in questo contesto"

"Qui non si tratta di uno o due punti percentuali: ci attende una batosta incredibile. E personalmente la vedo male, perché questa situazione si somma alle già note difficoltà relative ai costi di gestione delle aziende. Il messaggio che lancio è chiaro: così non ce la facciamo più". Messaggio ricevuto, quello di Claudio Bettazzi, presidente di Cna Toscana Centro, che commenta duramente gli annunciati aumenti della Tari.

"Sui rifiuti da anni chiediamo una maggior efficienza del servizio e contestualmente un contenimento dei costi – attacca – vedremo a cosa porterà il nuovo piano regionale, ma serve chiarezza fin da subito. La nostra ricetta è semplice: occorre investire in infrastrutture strategiche, come ad esempio un termovalorizzatore. Condivido quanto affermato da Biffoni, sindaco di Prato – aggiunge –: questi sono step necessari, altrimenti diventa impossibile ridurre i costi. La Regione deve dare un segnale di discontinuità, non si può andare avanti a suon di aumenti. D’altro canto auspichiamo che i gestori del servizio abbiano fatto il massimo a livello di efficientamento e riorganizzazione: ognuno deve fare la propria parte".

Specie nell’ottica della Multiutility: "Può essere un’opportunità, ma ci devono essere ricadute positive che producano efficienza e risparmio – afferma –. Noi siamo aperti per un tavolo di confronto con le istituzioni, ma questo confronto dev’essere continuativo e non solo durante le campagne elettorali. Purtroppo la programmazione non va più di moda, ma è necessaria: le promesse lasciano il tempo che trovano. E in questo contesto che nessuno ci venga a parlare di competitività delle imprese – conclude Bettazzi –: è una sfida che non può partire se c’è da far fronte a questi aumenti dei costi dei servizi".

albe