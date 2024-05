Impiegato amministrativo per studio di commercialista

A Monsummano Terme si ricerca impiegato/a amministrativo/a addetto/a alla contabilità ordinaria e semplificata per studio commercialista. Gradita laurea in economia aziendale o diploma di ragioneria. Si richiede comprovata esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo piene indeterminato. Per informazioni contattare il ragioniere Fabrizio Pieri al numero telefonico 338 6924833 oppure via e-mail a [email protected]. A Montemurlo, invece, si ricerca un elettricista con esperienza. Mansioni: installazione e manutenzione di impianti elettrici e infrastrutture di rete, cablaggio strutturato rame e fibra ottica. La risorsa dovrà avere padronanza nell’uso degli utensili sia manuali che elettrici, con esperienza nel montaggio di infrastrutture. Possibilità di saltuarie trasferte con pernottamento. Contatti: Giuseppe Ciarla all’indirizzo e-mail [email protected]