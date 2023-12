Impiegato alla contabilità con patenti C, CQC ed E

During Spa ricerca e seleziona per azienda tessile del territorio ununa impiegatoa contabile con esperienza per ampliamento organico. Si occuperà della contabilità ordinaria, delle riconciliazioni bancarie, fino alle scritture di bilancio, rapportandosi con lo studio di commercialisti. Richiesto diploma di Ragioneria. Info e candidature: 0574 757469 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected]. In zona Prato, si ricercano autisti spurgatori con mansioni di svuotamento tubi e fosse biologiche. Preferibile esperienza nella mansione, ma verranno valutati anche candidati senza esperienza. Necessarie patenti C + CQC e preferibilmente anche patente E. Info e candidature: 0574 541056 oppure, via e-mail, [email protected].