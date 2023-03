Impianto di compostaggio e biogas a Tana Termini: il Comune dice no

Il nuovo capitolo sulla vicenda dell’impiano di Tanta Termini lo scrive il Comune di San Marcello Piteglio che dice no a progetti che ripropongano i rischi del precedente impianto. "Sul progetto di un’impresa privata per la realizzazione di un impianto di compostaggio e produzione biogas a Tana Termini – si legge nella nota diffusa nella giornata di ieri – il Comune di San Marcello Piteglio ha inviato alla Regione Toscana gli atti con le opinioni dell’ente e del territorio. Un corposa nota approvata dalla Giunta Comunale individua 11 punti che riassumono perplessità e mancanze del progetto presentato, a fianco delle note tecniche che hanno richiesto spiegazioni e integrazioni rispetto alle carenze rilevate. Sono state inoltre ricevute dal Comune venti osservazioni da parte di cittadini, operatori e comitati che l’amministrazione ha provveduto a inviare alla Regione perchè vengano prese in considerazione nelle valutazioni della procedura in atto. Quello che risulta evidente dal progetto preso in visione – si legge ancora nella nota del Comune di San Marcello PIteglio – è la mancanza di valutazioni e proposte di interventi destinati a impedire il verificarsi dei ben noti problemi che ci furono con il precedente impianto, che fu chiuso nell’anno 2016 con ordinanza del sindaco Marmo (in foto). Il Comune ha messo in risalto nella relazione approvata – che ha raccolto anche le valutazioni emerse nella riunione con residenti e operatori nella riunione che il Comune convocò per lo scorso 9 febbraio – che in mancanza di tali elementi, a tutela del territorio, della comunità e degli operatori locali, qualsiasi proposta di nuovo impianto non possa essere affrontata e sottoposta a valutazione Infine il Comune ha richiesto formalmente a Regione Toscana che qualora il procedimento di valutazione vada avanti – conclude la nota –, sia attivato un confronto partecipativo con la comunità locale, come previsto dalla legge regionale".

An.Na.