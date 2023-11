Gli impianti si preparano: novità a prezzi invariati. "Invogliamo gli sciatori"

Montagna Pistoiese, 21 novembre 2023 – Nell’aria si sente un vago sapore di neve, d’altronde l’essere nella terza decade di novembre lo prevede. Evidentemente ne hanno preso nota dal comprensorio de La Doganaccia che, infatti ha diramato il listino per la stagione 2023-2024, dove si evidenzia che non ci saranno aumenti rispetto alla stagione invernale precedente. Stessi prezzi ma non la stessa offerta: le piste sono state armonizzate alla normativa vigente, sia in termini di sicurezza che di servizi, l’impianto d’innevamento artificiale, qualora ce ne fosse bisogno migliorato in modo importante. Insomma, mentre la polemica sulla nuova tratta della funivia continua a mietere vittime, ultima il segretario dell’Unione comunale del Partito Democratico che si è autosospeso, i gestori degli impianti guardano avanti e aspettano neve e sciatori.

Delle beghe della politica se ne possono occupare quelli che ne hanno delega. Sono riapparsi i "No funivia" che, con toni minacciosi avrebbero detto che l’impianto avrà lo stesso trattamento del progetto "Treno Alta Velocità", non proprio un discorso tranquillizzante. Tornando alle cose operative, tra le novità della stagione c’è l’assicurazione compresa nel prezzo dell’abbonamento, cosa forse unica nel panorama dell’offerta sciistica, l’adeguamento delle piste all’ultima normativa emanata, il miglioramento della sicurezza sia per gli ospiti che per il personale dipendente, la messa a disposizione del gatto della neve per il trasporto continuativo delle persone, anche per raggiungere i rifugi nell’occasione delle cene organizzate, e molto altro di cui si verrà a conoscenza in corso d’opera. Al momento si registra il tutto esaurito fino a giugno, in termini di prenotazioni, sia a La Doganaccia che nelle strutture di accoglienza collegate, prova ne sia che si stanno aggiungendo altri alberghi per riuscire a soddisfare le richieste. Segno evidente che la politica di coinvolgere tutto il territorio da buoni frutti.

"Lo scorso anno – ci dice Marco Ceccarelli – abbiamo avuto un buon risultato in termini di presenze e di soddisfazione degli ospiti. Nonostante un Natale disastroso, il recupero del periodo seguente ha compensato abbondantemente le occasioni perse alla fine dell’anno, nella stagione che andiamo a iniziare, anche grazie a una offerta ulteriormente migliorata, contiamo di fare ancora meglio, naturalmente se la meteorologia ci assiste".

Le tariffe saranno quindi: 25 euro per il giornaliero festivo e 21 per il feriale, 48 euro per il fine settimana, 360 per l’intera stagione, se acquistato entro l’8 dicembre, che salirà a 400 dopo questa data. Per chi, invece usufruirà della funivia, il costo del viaggio più quello dello skipass sarà di 29 euro nei giorni festivi e 26 in quelli feriali. Per l’intero fine settimana invece il costo di funivia e skipass sarà di 53 euro. Ci sono riduzioni per i nati dopo il primo gennaio 2013.

Andrea Nannini