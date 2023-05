Imparare a comunicare online Confcommercio per le botteghe

Formare adeguatamente gli esercizi di vicinato del settore alimentare per supportare la loro presenza sui social e sul web: è il fulcro del progetto "Botteghe in Vetrina", ideato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale "Vetrina Toscana" e attuato sul territorio dal centro di assistenza tecnica della Confcommercio di Pistoia e Prato. L’iniziativa partirà, anche a Pistoia, dal mese di giugno 2023. Le piccole botteghe che caratterizzano centri storici e periferie hanno così la chance, adesso, di imprimere una accelerazione online che consenta di promuovere le specialità agroalimentari locali. Il progetto si rivolge – gratuitamente - a tutti i negozi al dettaglio del settore alimentare aderenti al circuito di "Vetrina Toscana": macellerie, salumerie, piccole alimentari, rosticcerie, pasticcerie e panetterie. Il meccanismo è agile: le imprese interessate ad aderire possono contattare entro il 31 maggio la sede territoriale di Confcommercio per perfezionare l’adesione al programma, che si svolgerà in due fasi. La prima prevede un ciclo di sei seminari online che si svolgeranno da giugno a settembre: quattro saranno dedicati al marketing digitale, mentre gli altri due si concentreranno sulla conoscenza dei prodotti toscani a filiera corta, sulle produzioni Doc e Igp e sulla comunicazione del prodotto tipico.

Tra i docenti l’esperta di food&restaurant Nicoletta Polliotto, il fotografo food Paolo Matteoni, lo specialista di ecommerce Giovanni Cappellotto, l’esperta di comunicazione food&wine Daniela Mugnai e gli esperti di Slow Food e dell’Associazione Quore. La seconda parte del progetto si svolgerà ad ottobre e sarà riservata a sei botteghe, selezionate tra quelle che avranno partecipato al percorso seminariale. "Le piccole botteghe – spiega il direttore Tiziano Tempestini – vanno spesso avanti da generazioni, tramandando un saper fare che richiede di essere salvaguardato. Accanto a questo, si avverte potente la necessità di evolversi, per cColmare il gap ancora largamente presente in termini di formazione social e web".