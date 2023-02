Amarezza e delusione, tutto l’esatto contrario di gioia e orgoglio prima di addormentarsi la sera precedente. Sono le sensazioni, insieme anche ad un po’ di sana rabbia, di parecchi tifosi della Pistoiese che dopo aver visto (da lontano, al massimo in tv) vincere per 2-0 il derby contro il Prato si sono risvegliati con il murale realizzato da Paolo Fedi all’esterno dello stadio "Marcello Melani" non più tardi di un mese fa completamente imbrattato da scarabocchi e poco più.

Chi è stato? Impossibile saperlo, anche se ovviamente è partita la ricerca al colpevole in terra laniera, ma senza immagini che testimoniano quel che è accaduto non si può sapere. Fatto sta che, fino alla fine del servizio d’ordine allo stadio di mercoledì sera, niente era successo mentre ieri mattina erano apparsi i disegni che vedete nella foto.

"Una settimana di ferie dal lavoro ma piena d’orgoglio e di passione nel costruirla – commenta Paolo Fedi – pensavo che questo genere di opere, che si trovano all’interno o esterno un po’ da tutte le parti e curve in ogni stadio, non venissero toccate ed invece eccoci qua. Preferisco non aggiungere altro".

Dopo le foto di denuncia dell’accaduto, si è scatenata immediata la solidarietà nei confronti di Fedi rimasto, comunque, fortemente amareggiato da ciò che ha visto e, soprattutto, perché fatto a notte fonda.

S.M.