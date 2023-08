Imbrattato con lo spray l’autovelox a Pontenuovo

Imbrattamenti con lo spray, ma anche critiche civili sono i due volti opposti della protesta contro i nuovi autovelox sulla via provinciale Montalese. La cabina del nuovo autovolex al Pontenuovo è stata già imbrattata con le bombolette spray ad appena tre giorni dalla sua installazione. Il gesto di vandalismo è stato compiuto sulla cabina ancora vuota, dunque prima ancora che il nuovo apparecchio rilevatore vi sia collocato ed entri in funzione. Sono state oscurate con vernice spray nera le finestrelle attraverso le quali l’occhio dell’apparecchio dovrà individuare e fotografare i veicoli che superano il limite consentito. Non è stata risparmiata neanche la superficie esterna della cabina. La struttura danneggiata è quella collocato in via Sestini, il tratto della montalese nell’abitato di Pontenuovo dove il limite di velocità è di 40 chilometri all’ora.

Non è un fenomeno nuovo. Gesti del genere sono stati compiuti diverse volte già ai danni dei box presenti da tempo lungo la via Montalese. Al contrario di chi nottetempo compie atti di vandalismo contro quello che è pur sempre un bene pubblico, ci sono cittadini che esprimono i propri rilievi critici in forma civile, anche utilizzando gli spazi offerti dal nostro giornale. E’ il caso della signora Stefania Farnioli, una cittadina pistoiese che solleva un problema di segnaletica e anche di eccessiva variabilità dei limiti di velocità sulla montalese. "Visto che il nuovo autovelox è bidirezionale – dice Stefania Farnioli – cioè coglie i veicoli in entrambe le direzioni di marcia, occorre che la presenza dell’apparecchio venga indicata anche sul lato opposto a quello dove si trova la cabina e che questa segnalazione sia chiara e fatta con simboli ben visibili e non con semplici scritte. Inoltre sarebbe opportuno – aggiunge Stefania – che sopra ogni apparecchio venga posto un cartello con il limite di velocità che viene rilevato. Il cittadino conducente di un veicolo ha diritto ad essere avvisato nel modo più ampio e chiaro possibile". Stefania Farnioli osserva poi come sia "fuorviante" che a Santomato ci sia il limite di 50 e a Pontenuovo il limite di 40.

"I cambiamenti di limite in un così breve tratto sono eccessivi – dice – se un utente vede il limite di 50 a Santomato può essere portato a pensare che anche pochi chilometri dopo, in un abitato simile, il limite non cambi"

Giacomo Bini