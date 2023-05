Imbrattate le opere dei bimbi "Nessun vandalo, un malinteso"

Amara sorpresa per i bambini della scuola dell’infanzia di Badia. Le opere con le quali stanno partecipando a “Sì... Geniale!“ – la mostra concorso della Fondazione Caript rivolta ai giovani studenti che anche quest’anno ha toccato numeri eccezionali –, sono state imbrattate con della vernice blu. La tinta si trovava sul tavolo del loro stand perché elemento del loro lavoro “Sfumature di blu“, che ha come finalità quella di esporre i lavori prodotti all’interno di uno dei musei di Pistoia, creando uno spazio dedicato alla prima raccolta di opere realizzate dai bambini.

Dopo poco è stato chiarito il misfatto: nessun vandalo in azione, ma altri alunni che mal interpretando l’opera hanno pensato di poterci liberamente interagire. "Quanto accaduto ovviamente ci dispiace moltissimo – ha precisato Ezio Menchi, della Fondazione Caript, ideatore di “Sì... Geniale!“ –. Qui i bambini girano liberamente e scambiano idee con gli altri, e questo aspetto è molto positivo. Certo devono tenere un comportamento che non sia invasivo e nel rispetto degli altri, e finora così è stato. C’è da dire che la Fondazione non è responsabile dei singoli stand, considerando anche che sono 101, ma lo è dell’ambiente, che è continuamente controllato. Il problema non è di responsabilità e non vogliamo che niente guasti queste belle giornate di festa. Abbiamo fatto presente ai giovani studenti responsabili del gesto e alla loro insegnante il problema che hanno creato. Erano davvero molto dispiaciuti. Come Fondazione cercheremo di far incontrare e dialogare le due classi, per cercare di far nascere qualcosa di buono anche da questa vicenda".

Gabriele Acerboni