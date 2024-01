Il vivaismo tiene botta sull’export. Un’annata da 285 milioni di euro

Il vivaismo pistoiese, uno dei motori trainanti dell’intero settore a livello nazionale ed europeo, tiene ampiamente botta nel panorama delle esportazioni in un quadro internazionale decisamente complesso dovendo fare i conti con i risvolti delle guerre russo-ucraina e nel Medio Oriente, oltre all’aumento dei costi delle materie prime e quello, più rilevante nell’inverno scorso, delle bollette alle stelle. E’ stata Coldiretti Pistoia a diffondere i dati relativi all’export del terzo trimestre del 2023 delle piante vive che le aziende della provincia spediscono in tutto il mondo: si parla di un +9% rispetto allo stesso periodo del 2022, valutazioni comunque in calo rispetto al clamoroso "boom" che si è registrato tra 2020 e 2021 in piena pandemia quando l’intero settore "green" ha avuto numeri da capogiro e, probabilmente, nemmeno più replicabili a causa di un aumento sconsiderato della richiesta.

Nel concreto, il +9% si traduce in 43,6 milioni di euro di vendite sulle esportazioni ai quali aggiungere gli 89 milioni del secondo trimestre e i 153 milioni del primo arrivando ad una cifra complessiva di oltre 285 milioni di euro. Dato buono? Di sicuro necessario per pareggiare quello che si era visto nel 2022. "Numeri positivi, anche se l’aumento del 9% dell’export di piante vive nei mesi estivi è da tarare – spiega Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia – visto che l’altra faccia della medaglia dice che i costi di produzione rimangono a livelli elevati andando così a ridurre i margini di guadagno. Un assottigliamento solo in parte compensato dalla capacità delle imprese pistoiesi di ottenere migliori prezzi per le piante sui mercati stranieri, grazie alla qualità delle produzioni che confermano il polo pistoiese eccellenza europea, oltre a generare circa il 40% dell’export italiano". Proprio questi aspetti analizzati dal presidente Tesi sono indubbiamente importanti perché nel settore, ovviamente, c’è da fare i conti con la concorrenza che arriva sia dal nord Europa (Francia e Olanda in primis) ma soprattutto anche da Oriente con la Cina sempre pronta a "drogare" il mercato con prodotti da esportare a prezzi stracciati e insostenibili per queste latitudini.

Va sottolineato, inoltre, come l’export sia tornato in linea di galleggiamento con l’anno precedente grazie al terzo trimestre, in genere un periodo dell’anno non troppo florido per la produzione di piante (dal 1° luglio al 30 settembre). In questi numeri, però, c’è la preoccupazione di prospettiva legata a quanto successo nella piana pistoiese, e pratese, il 2 novembre scorso: un’alluvione che ha lasciato scorie pesantissime con la stima dei danni fatta sull’export che è arrivata a 360 milioni di euro per un distretto con circa 1300 aziende e, di queste, un buon numero si trovano fra i territori di Agliana, Quarrata e Montale che sono stati duramente provati dagli allagamenti con ettari di coltivazioni finite sotto l’acqua e piante di alto fusto ancora in vaso irrimediabilmente danneggiate.

Gli effetti di tutto questo, quindi si vedranno in tutto quest’anno e con ripercussioni anche sul 2025: ecco perché un primo bilancio di quanto gli eventi catastrofici di due mesi fa si potrà avere soltanto nel prossimo autunno con la paura che il settore, dopo essersi espanso e rafforzato durante la pandemia, subisca davvero un’ondata di piena che, stavolta, rischia di portar via soldi e occupazione.

