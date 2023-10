Il viaggio artistico di Rossella Baldecchi in nome della pace, dell’umanità e dei diritti

Una delicatezza capace di accarezzare l’anima, attraverso i volti delle sue donne, ragazze e bambine che hanno girato il mondo portatrici di un messaggio di pace e umanità. Sono i dipinti della pistoiese Rossella Baldecchi, prima protagonista questa sera (giovedì 26 ottobre) alle 20.30 a inaugurare una serie di incontri che si terranno alla birreria La Degna Tana (piazza della Sala, 1) nelle prossime settimane. La serata di oggi sarà il momento per raccontare il viaggio artistico di Baldecchi, con un particolare focus sulle esperienze tedesche e giapponesi, paesi in cui è stata accolta con grande considerazione.

Rossella Baldecchi è un’artista di fama internazionale che porta alto il nome di Pistoia e che attraverso i suoi dipinti conduce la sua incessante battaglia per i diritti delle donne e dei bambini, contro ogni violenza, e sempre in nome della Pace. Un impegno che persegue con costanza e con passione. La sua peculiare caratteristica è quella di saper inserire, nelle sue figure dal tratto preciso e raffinatissimo, elementi che sanno richiamare la drammaticità dei tempi in cui viviamo, come la parola "Pace" incisa sulla pelle delle sue figure femminili.

Il format è stato ideato dal titolare della birreria, Francesco Becagli, con la direzione artistica dello Studio Mazzei. Il prossimo appuntamento sarà quello del 23 novembre con un altro pistoiese, Alberto Melani, a raccontarsi come scrittore e figlio d’arte. Recentemente ha presentato il suo libro "Amori pistoiesi". Seguiranno altri incontri sempre di giovedì dedicati a vari argomenti di costume, società, immagine con illustri ospiti dal mondo della moda, del benessere, del teatro e del sociale.

l.m.