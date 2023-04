Il vescovo Tardelli parla alla città "Auguro a tutti di sentirsi amati"

La luce nel buio, la speranza per superare la sofferenza. Pasqua è quella candela alla quale illuminarsi, quella direzione alla quale guardare, tenendo ben presente il senso della festa cristiana, perché "con il Signore non dobbiamo temere alcun male". È la sintesi del messaggio pasquale del vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli che come da tradizione rivolge un pensiero alla comunità pistoiese tutta in attesa delle celebrazioni religiose. "Siamo giunti ormai a Pasqua, la festa più grande per un cristiano, ma anche la più grande speranza per ogni donna e uomo del mondo. Auguro a tutti – è l’auspicio di monsignor Tardelli – la gioia di sentirsi amati, di vivere una vita nella luce luminosa del bene: il Signore per noi ha vinto la morte e la cattiveria nel mondo, in lui e con lui non abbiamo a temere alcun male. Buona Pasqua". Intanto, dopo il fitto calendario di celebrazioni inaugurato simbolicamente con la Domenica delle Palme, continua il cammino di fede verso la Santa Pasqua. Il Venerdì santo è stato vissuto a pieno in Cattedrale con l’ufficio delle letture e le lodi mattutine, mentre nel pomeriggio è andata in scena la Via Crucis alla Basilica della Madonna dell’Umiltà; le liturgie della Passione si sono susseguite in San Paolo (presieduta dal Vescovo), in Santo Stefano e, di sera, ancora in Cattedrale.

Oggi invece, vigilia di Pasqua, appuntamento con il vescovo in Cattedrale alle 9.30 ufficio letture e lodi, mentre la veglia verrà celebrata in Santo Stefano (ore 20), in Sant’Ignazio (ore 21), in San Paolo (21.30), in Cattedrale (ore 22, presieduta dal Vescovo) e in San Bartolomeo (ore 22.30). Si celebra dunque la Resurrezione con messe in San Paolo (ore 8), in Santissima AnnunziataSant’Ignazio (ore 9), in Santissimi Filippo e Prospero (ore 9.30), in San Bartolomeo (ore 10), in Sant’Andrea e in Santo Stefano (ore 10.30), in Cattedrale alla presenza del vescovo con benedizione papale e annessa indulgenza plenaria (ore 11), in San Paolo (ore 10.30), in Sant’Ignazio di Loyola (ore 12). Celebrazioni anche nel pomeriggio, prima nella Basilica della Madonna dell’Umiltà (ore 17), in Cattedrale (ore 18) e in San Domenico (ore 19). Proseguono le confessioni aperte ai fedeli in Cattedrale (fino a oggi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30) e in San Paolo (oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30). Ulteriori dettagli su www.diocesipistoia.it.