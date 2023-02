Il vescovo in visita ai malati dell’ex Ceppo

di Patrizio Ceccarelli

Il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, ha visitato ieri i degenti delle Cure intermedie all’ex ospedale del Ceppo, dove dal 2020, per far fronte alle necessità dovute alla pandemia, sono stati attivati 72 posti letto e dove a breve sorgerà il nuovo ospedale di comunità. Monsignor Tardelli è stato ricevuto dal sindaco Alessandro Tomasi e dalla presidente della Società della salute Anna Maria Celesti. "I 72 posti letto attivati durante la pandemia rimarranno in funzione – ha spiegato la presidente Celesti – perché questa struttura è stata finanziata come ospedale di comunità, quindi diventerà il massimo punto di assistenza del territorio, non soltanto per le cure intermedie, ma per l’odontoiatria, che è già presente, poi arriveranno i medici di medicina generale, gli specialisti del territorio, gli infermieri, le assistenti sociali e ci sarà una diagnostica di primo livello. Nel prosieguo – ha aggiunto Celesti – cercheremo anche di realizzare, per quanto riguarda la parte sociosanitaria e socioassistenziale, anche un hospice, perché riteniamo importantissimo che si debba trovare, nella fase terminale della vita, laddove non è possibile essere assistiti al proprio domicilio, un luogo dove essere curati nel cuore della città e possibilmente anche davanti a un grande parco, quale quello che il Comune intende realizzare all’interno di quest’area".

"Domenica abbiamo celebrato la Giornata mondiale del malato – ha affermato il vescovo Tardelli – è mi pare importante e significativo venire anche a visitare chi negli ospedali soffre o è comunque in difficoltà. Il Ceppo ha un valore anche simbolico – ha aggiunto il vescovo –, perché è l’ospedale antico, che denota l’attenzione verso le povertà, le miserie e le sofferenze dell’umanità: una attenzione presente a Pistoia, come testimonia il bellissimo fregio che si trova all’ingresso di questo ospedale. Ma il Ceppo – sono ancora parole del vescovo Tardelli – ha anche un valore concreto, perché da luogo che sembrava si dovesse completamente dismettere, oggi vediamo che invece si sta ripopolando e sta riprendendo alcune funzioni importanti, tornando ad essere a tutti gli effetti un luogo di cura e di sostegno ai malati".

Monsignor Tardelli ha voluto rivolgere, tramite la stampa, anche un messaggio alle persone che a casa stanno attraversando momenti di sofferenza. "Credo che sia importante – ha affermato – non perdere mai la voglia di vivere e di lottare. Le difficoltà fanno parte della vita, tutti quanti attraversiamo momenti difficili anche riguardo alla salute e, come dice il Santo Padre, cerchiamo di darci una mano insieme, di prenderci cura l’uno dell’altro e questo, è quello che mi auguro, può dare speranza alle persone, di non perdersi d’animo e di sentire la vicinanza di tutta la società. Il mio è anche un invito a tutti a prendersi cura di chi vive nelle difficoltà".