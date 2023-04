Il vescovo a cuore aperto "Servono più chierichetti"

Mai più chiese vuote durante Cresime e Comunioni. Il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, non ci sta e con una circolare inviata a tutte le parrocchie di competenza ricorda a parroci e parrocchiani l’importanza di assistere alle cerimonie previste durante la fine della primavera. Non solo, il capo della Chiesa di Pistoia ricorda ai ragazzi l’etichetta da tenere durante gli incontri solenni spiegando come sia "doveroso" credere in tutti i gesti che si compiono.

"Ultimamente ho notato una cosa negativa – tuona nella circolare inviata il vescovo Tardelli –. Capita che alla Messa della Cresima non ci siano né ministri, né ministranti, né chierichettie. Mi trovo spesso in presbiterio soltanto col parroco. Se non portassi con me un seminarista, ci sarebbero problemi anche semplicemente per servire la Messa... Come mai questa cosa? Ogni Eucaristia domenicale dovrebbe essere celebrata con l’apporto di diversi ministri e ministranti. Tanto più la Messa del Crisma. E perché si sono aboliti un po’ dovunque i chierichetti? A mio parere si tratta di un errore. E comunque, la celebrazione eucaristica deve manifestarsi anche visivamente non come l’azione di un singolo, il prete, ma come un’azione corale che coinvolge in vario modo il popolo di Dio".

"Occorre – ribadisce monsignor Tardelli – fare in modo, dunque che la comunità parrocchiale sia ben presente e visibile nella celebrazione. Purtroppo, succede qualche volta che i parrocchiani, quando sanno che c’è la Cresima, disertino proprio quella Messa che è importantissima per tutta la parrocchia. Questo non va assolutamente bene e va corretto". Poi l’attenzione, nella circolare è tutta per i ragazzi che riceveranno il sacramento. Il vescovo chiede convinzione. "Una cosa che mi sta particolarmente a cuore: la rinnovazione delle promesse battesimali – scrive il vescovo –. Questa chiama in causa in particolare il parroco e i catechisti. Non può essere una cosa formale, semplicemente ’rituale’. I ragazzi devono rispondere “Rinuncio“ e “Credo“ convinti, sapendo a cosa rinunciano e in cosa dicono di credere. Vorrei allora che il Credo della Chiesa, durante la preparazione alla Cresima, venga spiegato bene in tutte le sue parti. In modo tale che quando il vescovo chiede, i ragazzi siano ben consapevoli. Tanta preparazione che però trascurasse la spiegazione e l’approfondimento del Credo che la Chiesa professa, sarebbe un po’ tempo perso. Anche le risposte dei ragazzi al momento della crismazione debbono essere fatte imparare ai ragazzi".

Insomma un promemoria con il sapore del rimprovero che cerca di rimettere in riga le cerimonie previste fino a luglio, le prime dopo i lunghi anni di restrizione. Proprio per questo Tardelli chiede anche un incontro con chi riceve la Cresima dopo la cerimonia. "Sarebbe bene che, successivamente alla celebrazione della Cresima, in una data feriale da concordare, ci fosse un incontro coi ragazzi che hanno fatto la Cresima e coi loro genitori. Starà al parroco coi catechisti individuare la migliore data", conclude la circolare il vescovo.

Michela Monti