Il "Trio Namasté" mercoledì va in scena Ci sono anche le mostre video e i trekking

Anticipiamo anche il terzo appuntamento del festival, sempre nella chiesa di San Lorenzo, con inizio alle 17.30 e sempre con ingresso gratuito: mercoledì 16 agosto il Trio Namasté, Guido Arbonelli, clarinetto, Natalia Benedetti, clarinetto basso, e Diletta Bellucci, pianoforte, eseguirà musiche dal Romanticismo al Novecento unendo la dolcezza dei fiati alla personalità della tastiera pianistica. Completano il Festival le proiezioni serali sulla parete della chiesa di San Lorenzo a Pracchia intitolate "Pracchia: la nostra videomemoria", con nuove immagini e la videomostra "Buon compleanno Pracchia in musica: dieci anni del Festival in foto". E’ necessario prenotare solo per i trekking (tel.347.5329001). Informazioni: [email protected], tel. 328.2644533.