Il traino del turismo "Superati i numeri 2019 Più stranieri che italiani" Pronti due nuovi cammini

"Se abbiamo superato i livelli di presenze e arrivi pre-pandemia, è grazie al lavoro di tanti soggetti, tra cui l’amministrazione comunale, ma soprattutto tanti privati che hanno investito sulle proprie strutture e nella promozione". Lo ha detto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, commentando i dati sulle presenze turistiche sul territorio, che nel 2022 per quanto riguarda Pistoia hanno avuto un incremento del 40,3% di arrivi e del 33, 98% di presenze e per la provincia un incremento degli arrivi superiore al 40% e del 30% per le presenze. "Non è un traguardo – ha aggiunto Tomasi –, ma è un passo ulteriore, noi stiamo lavorando sulla promozione, stiamo partecipando alle fiere all’estero, stiamo puntando su un turismo di qualità che soggiorna di più in città, che è curioso, che spende di più, che ha voglia di conoscere la nostra realtà territoriale". I dati sono stati presentati ieri nel corso di un incontro nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia, al quale hanno preso parte anche sindaci e amministratori degli altri comuni della Piana e della Montagna. L’ambito turistico di Pistoia e Montagna pistoiese – è stato spiegato– continua il suo cammino e conferma l’impegno per la valorizzazione del territorio e l’aumento dell’attrattività, grazie alle risorse messe in campo dalla Regione, nell’ambito del recente ‘Avviso per la valorizzazione dell’immagine della Toscana’. "Su tutto il territorio – ha spiegato l’assessore al turismo del Comune di Pistoia, Alessandro Sabella – stiamo incrementando il turismo ‘bike’, abbiamo infatti inserito tredici percorsi cicloturistici nell’Atlante regionale toscano, stanno andando molto bene i cammini, anche il Cammino di San Jacopo a breve entrerà nell’Atlante regionale dei cammini, dove è già presente quello della Romea Strata, così il territorio di Pistoia avrà ben due cammini all’interno dell’Atlante regionale".

"Nel comune di Pistoia – sottolinea Sabella, entrando nel merito dei dati relativi al 2022 – le presenze degli stranieri hanno addirittura superato quelle degli italiani. A livello di ambito tutti i dati del 2022 sono cresciuti rispetto al 2021 e per quanto riguarda Pistoia siamo anche in crescita rispetto al 2019, che era l’anno di riferimento, perché precedente alla pandemia. Questo significa che il territorio pistoiese sta avendo grande attenzione da parte di buyers internazionali". "La Toscana – ha aggiunto l’assessore – è ancora un patrimonio artistico e culturale molto richiesto anche dal pubblico tedesco, come abbiamo visto alla recente fiera di Monaco di Baviera. Pistoia è stata una novità, abbiamo portato molto materiale digitale e cartaceo in lingua tedesca, per rappresentare nel migliore di modi tutti i nove comuni che compongono l’ambito turistico territoriale. Il risultato, naturalmente, lo vedremo nel tempo". Dati positivi anche per quanto riguarda la Montagna pistoiese. "I numeri – ha sottolineato Sabella, parlando come assessore di ambito territoriale – sono in crescita sia nel comune di San Marcello Piteglio, sia nel comune di Abetone Cutigliano. Stiamo lavorando su tutta una serie di servizi aggiuntivi, per far crescere ancora di più questi numeri, perché ormai il turismo sta cambiando, quindi le persone vogliono tutto pronto già da casa e quindi conoscere il luogo dove andranno in tutti i suoi particolari: stiamo lavorando su questo".

Patrizio Ceccarelli