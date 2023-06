Il tornei dei rioni si farà Start ufficiale il 3 luglio

Il torneo dei rioni si farà anche quest’anno, con inizio il 3 luglio e conclusione con la finalissima il 31 di luglio. Dà l’annuncio ufficiale il Comitato Festeggiamenti che nell’occasione fa anche un bilancio molto positivo dell’avvenuta Festa delle Quarantore. Non era scontato che il torneo dei rioni si facesse perché lo stadio Barni è interessato da lavori di ristrutturazione. Il Comitato Festeggiamenti informa che ha lavorato "in maniera incessante affinché si potesse svolgere. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione, Polisportiva 90-Antares, l’associazione tennistica Montalese e il Basket Montale sono state individuate soluzioni che , salvo imprevisti, consentiranno lo svolgimento del torneo". Il calendario delle partite è già pronto. Si parte il 3 luglio con un classico match tra il rione Ugna, vincitore dell’ultima edizione, e il rione Dore. Si andrà avanti con la stessa formula di sempre: gironi di qualificazione fino al 21 luglio, play-off, semifinali il 27 e il 28 e finale il 31 luglio. Il Comitato traccia anche un bilancio della Festa delle Quarantore che ha visto "un notevole successo di spettatori che hanno animato la piazza Matteotti. In particolare la serata della pizza in piazza ha visto oltre 250 commensali e il Comitato si propone per i prossimi anni di aumentare il numero dei posti disponibili visto le tante richieste che non è stato possibile accontentare. Il Comitato Festeggiamenti ha fornito ai rioni montalesi il supporto affinchè si potesse svolgere al meglio la serata inaugurale della festa con l’evento i Rioni a Tavola. Il Comitato, al pari dei rioni montalesi, ha contribuito a donare l’utile della cena in beneficienza alle popolazioni dell’ Emilia Romagna colpite dai recenti eventi calamitosi".

Giacomo Bini