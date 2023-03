"Il toccasana delle generose nevicate, la stagione bianca si allunga"

"Il colpo di coda dell’inverno, con le generose nevicate di questi giorni, allunga la stagione bianca sulla Montagna pistoiese, dando continuità alle presenze. È un toccasana per un settore che ha visto svanire il 50% del suo fatturato nelle prime settimane e che è in attesa di ricevere adeguato sostegno economico per fronteggiare quella perdita. Un intervento che resta vitale per tutto il settore". Lo sostiene Confcommercio Pistoia e Prato, commentando così le ultime nevicate che, specialmente ad alta quota, hanno ridato sostanza al fondo delle piste con oltre 40 cm di coltre bianca. "L’abbassamento delle temperature e le conseguenti nevicate – si legge ancora – creano le condizioni per poter guardare con fiducia al proseguimento della stagione. La Montagna pistoiese attende ancora un cospicuo numero di turisti ed è destinata a ospitare competizioni importanti nelle prossime settimane, la cui punta di diamante è rappresentata dal “Pinocchio sugli sci” dal 26 marzo al 1 aprile. L’immagine delle cime imbiancate, inoltre, costituisce un incentivo potente per tutti coloro che vogliono passare una bella giornata sulla neve. È un’ulteriore boccata d’ossigeno che, stando alle previsioni, può far guardare con rinnovata fiducia al mese di marzo". Certo, il fatturato perso nei primi due mesi, quando le piste erano drammaticamente a secco di neve, non si recupera.

"Resta un danno enorme per tutto il comparto del turismo bianco, dagli alberghi alle scuole di sci, dalla ristorazione agli impianti di risalita. Al momento – conclude Confcommercio – sono in via di definizione l’entità e la destinazione specifica delle risorse a sostegno da parte delle istituzioni: al netto della neve che scende in questi giorni, si tratta di un pacchetto di misure fondamentali per assicurare un futuro a tutta la filiera del turismo bianco e all’indotto".

red.pt.