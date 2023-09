Il tessile in allerta "Inflazione, tassi e infrastrutture Serve una svolta"

Presidente Matteini, che settembre si aspetta dopo mesi di sofferenza del distretto con ordini ridotti?

"Il tratto caratterizzante di questi ultimi anni è l’incertezza e i mesi che abbiamo davanti confermano questa tendenza. Ad oggi, posso dire che dall’ultima indagine effettuata dal nostro Centro studi sulla produzione industriale emergono aspettative all’insegna della prudenza. Il quadro generale è reso particolarmente difficile dalle dinamiche innescate dall’inflazione da un lato e dai provvedimenti per arginarla dall’altro: continuiamo ad avere un’inflazione consistente, che deprime i consumi, e contemporaneamente tassi di interesse alti, che limitano gli investimenti. Una situazione che meriterebbe dei ripensamenti".

Nell’ultimo report sulla produzione lei ha evidenziato ancora una volta il problema della mancanza di personale. Quanto pesa nelle dinamiche di mercato attuali e quali strumenti ci sono per avere risposte nell’immediato?

"La disponibilità di manodopera, di tutti i livelli e adeguatamente formata, è un problema che si accentua in funzione di un andamento demografico che va sostituendo classi di età relativamente folte con altre più giovani numericamente esigue. A questo si somma una certa disaffezione per il manifatturiero: disaffezione piuttosto singolare, dato che l’occupazione nei nostri settori si caratterizza per stabilità e buoni livelli retributivi. Noi lavoriamo su due versanti: la collaborazione con il mondo dell’istruzione per adeguare i programmi attualizzando le competenze e iniziative di orientamento verso i giovani, perché si avvicinino al nostro mondo e imparino a conoscerlo e ad apprezzarlo".

Terza corsia, Fi-PiLi, metrotranvia, aeroporto...: è stata un’altra estate fatta soprattutto di parole.

"A queste aggiungerei anche le infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti. Non tutte le opere però sono ferme: per la terza corsia dell’autostrada ad esempio si sta procedendo. Comunque senza dubbio inerzie e lentezze sono esasperanti e negative per lo sviluppo. Difficile essere ottimisti per l’immediato futuro, con la sommatoria dello storico immobilismo e del taglio dei fondi Pnrr per la Toscana".

Quali sono i problemi che devono affrontare le aziende del comparto oggi?

"Sono i problemi di tutte le imprese manifatturiere toscane e italiane: ricordo ancora l’inflazione, poi i mercati statici, il credito costoso, il reperimento del personale, le carenze infrastrutturali, ma aggiungo anche gli oneri fiscali, la burocrazia, i costi energetici, non più alle stelle ma rimasti comunque elevati, un sistema normativo europeo e nazionale talvolta penalizzante. Nello specifico del distretto tessile, si fanno sentire anche gli effetti dell’evoluzione della moda, un settore su cui agiscono le spinte più diverse: di usi sociali, di modelli di consumo, di adesione più o meno accentuata ai principi della sostenibilità, oltre alle dinamiche dei mercati sia di approvvigionamento che di sbocco commerciale".

Quanto pesa la guerra in Ucraina sul mercato?

"In maniera diretta sul nostro territorio non molto. Ma su scala mondiale il clima di incertezza e di inquietudine generato dal conflitto è negativo per l’economia".

Guardando all’inverno, c’è il rischio di una nuova fiammata dei prezzi dell’energia?

"Allo stato attuale non c’è niente che lo faccia presagire. Ma il contesto globale, economico, politico, bellico, non esclude delle sorprese".

Ci sono settori che stanno meglio di altri? E perché?

"Considerata la natura trasversale dei problemi è difficile ragionare per settori. Le prestazioni sono diverse da azienda ad azienda e spesso per fattori che non dipendono da scelte puntuali dell’azienda stessa. Faccio un esempio: chi ha come mercato principale l’Europa, e soprattutto alcuni paesi come la Germania, risulta spesso penalizzato rispetto a chi ha sbocchi diversi. E questo indipendentemente dal settore di appartenenza".

La sostenibilità è sostenibile in un mercato così complesso?

"La sostenibilità è una sfida ineludibile, sia per le strategie dei brand sia per le norme a cui sta lavorando soprattutto la Ue e che seguiamo con estrema attenzione. Può e deve essere un’opportunità. Certo la sostenibilità non è facile e ha i suoi costi: i sostegni sono indispensabili; servirebbero più risorse a fondo perduto e meno burocrazia. Il bando per l’assegnazione dei primi fondi dei 10 milioni andrebbe assunto come pratica virtuosa: trasparenza, efficienza, poca burocrazia".