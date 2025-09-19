Il tempo della Pace nella Pistoia medioevale

Un mercato che sembra rispolverato da un tempo lontano secoli e un accampamento, tra tende e calderoni. Tutto intorno uno scenario che arriva direttamente dal Medioevo. E allora capiterà di assistere a incontri di scherma storica, esibizioni di danze medievali e rinascimentali, spettacoli di sbandieratori e musici, altri con spade, tamburi e fuoco vero, d’incontrare trampolieri o giullari e giocolieri mentre si cammina per la piazza. Tutto questo è "Pistoia Medioevo- 1322 Tempus Pacis", manifestazione a marchio Compagnia dell’Orso (in collaborazione con la Società Pistoiese di Storia Patria e il sostegno di Fondazione Caript) che in un programma fitto di eventi occuperà piazza del Duomo nelle giornate di domani, sabato 20 e domenica 21 settembre. Fondamentale è la partecipazione di diversi gruppi storici italiani (trenta in tutto) che porteranno le loro abilità nei due spazi della manifestazione, la ‘piazzetta’ e l’area esibizioni, in una proposta no-stop in entrambi i giorni: dall’apertura dell’accampamento alle 16 di sabato fino alle 23 circa dello stesso giorno, per poi riprendere la domenica dalle 9.30 sino alle 19. Tra gli eventi più curiosi certamente la partita di scacchi viventi realizzata con il Circolo Scacchistico Pistoiese e con l’associazione Scacchi Dinamici (domani alle 18), il banchetto medievale (domani alle 20) con menu a tema (35 euro, prenotazioni al 329.7287235) accompagnato da musiche, danze, sbandieratori, musici, scherma scenica, falconieri, giullari e spettacolo di dominazione del fuoco. Da non perdere la caccia al tesoro rivolta al pubblico junior 5-11 anni (340.3546928) a cura della cooperativa Intrecci e in programma per domenica alle 9.50, mentre sempre domenica, ma alle 12, si svolgerà una rievocazione dell’atto di pacificazione tra l’esercito di Castruccio e il popolo pistoiese condotto da Ormanno Tedici con armati, sbandieratori, musici e figuranti anche a cavallo. Sempre a proposito di rievocazioni, alle 16 sotto al loggiato di Palazzo Comunale rivivrà un vero e proprio processo medievale grazie allo studio e all’impegno de I Processati. Ai campi di tiro tutti potranno inoltre provare a tirare con l’arco (alle 18 di domenica). Promette d’essere suggestivo il Gioco dell’Oca a grandezza naturale sul cammino italiano per Santiago, vera novità di questa edizione della festa, cui potrà partecipare chiunque lo desideri.

Non mancheranno i cortei storici, due in tutto, uno alle 15.30 di domani e l’altro la domenica alle 11.10, entrambi con partenza da piazza San Francesco e destinazione piazza del Duomo. Postilla a parte il convegno che si terrà domani mattina alle 9.30 negli spazi recuperati di San Jacopo in Castellare su: "Il pane nella Pistoia medievale: produzione, consumo, disciplinamento". A ricostruire il quadro saranno gli studiosi della Società Pistoiese di Storia Patria, mentre Assipan proporrà gli assaggi. Ricordiamo che il mercato ambulante del sabato si svolgerà dalle 8 alle 14 in area Stadio.

Linda Meoni