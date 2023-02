Il tecnico Consonni mastica amaro "Questa è una sconfitta per tutti"

Un derby surreale, senza magia, emozioni, entusiasmo. Giocare con gli spalti vuoti una partita come questa vuol dire svuotarla dei suoi significati più profondi, quelli che vanno al di là del terreno di gioco, della tecnica e della tattica. Il derby è goliardia, sfottò, rivalità campanilistica, giocarlo senza pubblico vuol dire renderlo come una partita qualsiasi. E dire che in città c’era grande attesa, il Melani viaggiava verso il tutto esaurito e c’erano tutte le componenti per una grande serata. Tant’è. "E’ una sconfitta per tutti, tifosi e società – afferma il tecnico arancione Luigi Consonni –. Una notizia che in qualche modo ha influito sull’umore della squadra perché sapere di dover giocare un derby senza pubblico non è il massimo. Questo non significa che i ragazzi non saranno motivati perché alla fine il derby si giocherà ed è sempre una partita particolare". Come ha detto Consonni alla fine la partita, comunque, si giocherà lo stesso, inizio alle 19.45, e per la Pistoiese si tratta di un appuntamento importante, al di là del derby, per rimanere in scia alla Giana Erminio. Gli arancioni si trovano nella condizione di avere un solo risultato, la vittoria, e in casa non sono ammessi passi falsi. "Il derby è una partita sentita dai tifosi e dalla città – dice Consonni – ma alla fine vale sempre tre punti. Per noi si tratta di una gara in cui vogliamo tornare alla vittoria dopo un periodo di appannamento direi più mentale che fisico".

"Da quando sono arrivato abbiamo ringiovanito la rosa della squadra, sono partiti cinque elementi esperti e sono stati inseriti dei giovani, ed è stata la nostra forza fino a questo momento; oggi avremmo avuto bisogno di giocatori esperti per gestire il momento. I giovani devono fare il salto di qualità e mettersi nell’idea di crescere se vogliono arrivare a giocare a certi livelli". Consonni ha ragione da vendere, la Pistoiese di quest’ultimo periodo è una squadra stanca dal punto di vista mentale ed è normale quando giochi un’intera stagione sempre di rincorsa, sempre con l’obiettivo di dover vincere per forza. Un bel peso da portare addosso e non facile da reggere. Gli arancioni dovranno fare di tutto per scrollarsi di dosso questi problemi e giocare una partita di grande attenzione concentrazione, visto che di fronte si troveranno una squadra che vorrà riscattare la sconfitta dell’andata. "Il Prato è una squadra propositiva, che attacca con tanti uomini e per questo noi dovremo essere bravi nella fase di non possesso. Abbiamo tutte le qualità per metterli in difficoltà – conclude Consonni – ed è ciò che dovremo fare".

Maurizio Innocenti