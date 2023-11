Il teatro vince sull’alluvione e presenta i suoi dieci spettacoli

Nel decimo anno di collaborazione tra il Comune di Agliana e la Fondazione Toscana spettacolo, va in scena una stagione teatrale con dieci spettacoli, più del doppio rispetto a dieci anni fa. Una chiara dimostrazione di come la collaborazione sia molto valida e apprezzata dal pubblico. Anche il teatro Moderno è stato danneggiato dall’alluvione del 2 novembre: allagamento del locale pompe antincendio, infiltrazioni nei camerini e parte della platea, ma tutto sarà sistemato in tempo per partire con l’anteprima della stagione 2023-2024 (fuori abbonamento), mercoledì 20 dicembre, alle 21, con The voice of Victory, nell’ambito del ‘Toscana gospel festival’. La stagione in abbonamento si apre sabato 13 gennaio (ore 21) con ‘Laudato sì’ di Moni Ovadia che legge e commenta l’enciclica di Papa Francesco, accompagnato da Giovanna Famulari (voce e violoncello). Sabato 20 gennaio (ore 21) danza con lo spettacolo fuori abbonamento, ‘Collezionisti di sabbia’, realizzato nell’ambito del progetto Mux, con coreografia di Eugenio Buratti con Valentino Porcu. Cura e ricerca testi di Massimo Talone, produzione Factory Tac-Il Moderno. Il 24 gennaio (alle 10) nel ‘Giorno della Memoria’ matinée per le scuole con ‘Bent’ di Martin Sherman. Venerdi 26 gennaio Marco Paolini e Patrizia Laquidara sono i protagonisti di ‘Boomers’. La stagione proseguirà fino al 7 aprile con proposte interessanti sia per i diversi generi di spettacolo che per gli artisti in scena, fra i quali Ugo Dighero e Mariangela Torres (18 febbraio) con ‘L’Avaro’ di Moliére, il trio Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino in ‘Piccole donne crescono?’ il 9 marzo. La stagione è stata presentata nel foyer del Moderno dal sindaco Luca Benesperi, l’assessore alla cultura Giulia Fondi, la direttrice della Fondazione Toscana spettacolo Patrizia Coletta e i direttori artistici del Moderno Carlo Coda e Massimo Talone. Conferma abbonamenti dal 30 novembre al 9 dicembre, nuovi abbonamenti dal 14 al 23 dicembre. Biglietteria aperta giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12.

"Cerchiamo di investire nella cultura e in particolare nel teatro" ha detto l’assessore Fondi. I direttori artistici Coda e Talone hanno evidenziato: "L’obiettivo è rapportare l’attività del Moderno alla popolazione e negli ultimi anni si registra una maggiore circolazione di persone". La direttrice Coletta: "Nel cartellone si susseguono testi classici e proposte di toccante attualità che invitano alla riflessione su tematiche del nostro vivere".

Piera Salvi