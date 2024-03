Il teatro punta sulla scuola. La stagione del Francini

Arriva la primavera e sboccia nuovamente il Teatro Francini di Casalguidi. Si aprono le porte per la stagione teatrale 2024. Otto gli spettacoli in cartellone, tre in orario serale e cinque matinée. "La collaborazione tra Comune di Serravalle Pistoiese e Teatri di Pistoia – ha spiegato Gianfranco Gagliardi, direttore generale di Teatri di Pistoia – è appuntamento costante dell’attività di spettacolo dal vivo proposta nei teatri dei Comuni nostri associati. Quest’anno la stagione al Francini offre un’attenzione mirata verso il mondo della scuola con proposte artistiche per la fascia 3-14 anni: oltre a ottimi spettacoli in ospitalità, anche una nostra nuova coproduzione, “Soqquadro“, realizzata con il Teatro del Piccione, che rimette al centro la dimensione del ‘fantastico’ quale elemento fondamentale per le nostre esistenze. Per il pubblico adulto, tre gli appuntamenti con artisti di qualità del nostro territorio. Siamo certi che le proposte troveranno apprezzamento e consenso nel pubblico di ogni età". Un ventaglio di proposte eterogenee che con diversi linguaggi intreccia percorsi tra prosa e musica, all’insegna della toscanità. Apriranno il 22 marzo Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino con il nuovo spettacolo "Piccole donne crescono?". Il 12 aprile sarà la volta di Monica Menchi in "Nannarella… Semplicemente divina", un tributo alla grande Anna Magnani nel 50° della scomparsa. Chiudono il 3 maggio il ciclo di appuntamenti serali, tutti con inizio alle 21, Gli Omini con "Trucioli", coprodotto dal Teatro Metastasio di Prato. Per la sezione "A Teatro con la Scuola", "Soqquadro" (26-27 marzo) di Teatri di Pistoia-Teatro del Piccione, "Augusto Finestra" della Compagnia Enrico Lombardi-Quinta Parete (17 aprile), Elisa Consagra con "Parole magiche" (2 maggio), Orto degli Ananassi con "Tuono. Il mio vicino gigante" (6 maggio) e "The Saddest noise, The sweetest noise" di Mat-Movimenti Artistici Trasversali (15 maggio).

Una novità di quest’anno riguarda proprio quest’ultimo appuntamento, che sarà rivolto ai ragazzi che frequentano le secondarie di primo grado, e che sarà preceduto da un’installazione a cura della compagnia all’interno della Scuola Media Enrico Fermi di Casalguidi (dal 2 al 15 maggio). "La stagione teatrale 2024 partirà con “Piccole donne crescono?“, testo classico e moderno, reso qui divertente e attuale – ha commentato Ilaria Gargini, assessore all’istruzione e alla cultura del Comune di Serravalle Pistoiese –. Il 12 aprile ancora la figura femminile al centro, quando Monica Menchi interpreterà Anna Magnani. Infine il 3 maggio “Trucioli“, sull’importanza di ogni piccola cosa, parola o gesto. Per i nostri ragazzi, gli spettacoli saranno al mattino e varieranno nei contenuti a seconda della loro fascia di età. Un’offerta varia e attenta, moderna e attuale anche quest’anno al Francini".

Gabriele Acerboni