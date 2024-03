Il teatro in miniatura del maestro delle luci

A parte la platea, tutto c’è ed è precisamente al suo posto in quel piccolo gioiello di abilità artigiana e sapienza data in buona parte dall’esperienza che è il teatro in miniatura che da qualche giorno fa bella mostra di sé nelle vetrine dell’Ottica Aligi Bruni che affacciano su via Roma, pieno centro città. Non sarà sfuggita ai passanti questa splendida micro-architettura realizzata con minuzia e pazienza dal maestro Roberto Chiti, sostenuto da Electra Teatro realtà della quale lo stesso Chiti fa parte e che ha contribuito a far crescere. In questo affascinante oggetto Chiti ha concentrato quell’idea personale – ma si direbbe decisamente universale – di teatro, inteso come luogo di vita presente, nel quale però si intrecciano i destini e la memoria di una generazione lontana. La sintonia verso il mondo fatto di quinte, palchi e velluti rossi nasce da lontano in Chiti, essendo lui stato esperto disegnatore di luci e direttore del palcoscenico, con incarico in passato di responsabile tecnico del ‘nostro’ Teatro Manzoni. E del resto non serve un occhio ultraraffinato ed esperto in materia per comprendere che in questa miniatura sono state riversate conoscenze e abilità maturate sul campo in decenni di impegno. Lo studio alle spalle di questo manufatto non è stato certo banale. Chiti infatti ha tracciato il disegno con la dedizione riconducibile a Palladio, ha ricercato il legno più adatto, tale da poter essere inciso, ha tagliato e cucito le stoffe dei vari sipari, ha steso metri e metri di fili elettrici riproponendo un teatro meccanico e affascinante, fedele al monumento settecentesco del Teatro italiano. Sono perfettamente visibili le barcacce, il proscenio, le quinte, le corde, la graticcia, i ballatoi, il sottopalco, in alto il timpano e il tetto a capanna e non è casuale il fatto che il piccolo teatro sia ospite della vetrina di un negozio storico e centrale quale è Aligi Bruni, anche per permettere a un pubblico più ampio di goderne.

Un rimando al mondo dell’arte, luogo privilegiato che consente all’uomo di interagire a diversi livelli con la realtà che lo circonda, permettendo di rileggere forme e colori di una quotidianità che spesso fluisce senza sosta, tra i molteplici impegni e le consuete attività che tutti noi siamo chiamati a svolgere. Sostando di fronte alla vetrina, tra lenti colorate, specchiate, da ingrandimento, il passante avvertirà quanto l’abilità dell’osservare permetta la capacità di immedesimarsi con gli stati d’animo e con i pensieri delle altre persone, in un ritrovato e necessario percorso emozionale e di spinta verso il prossimo. Il Teatro sarà ospite nella vetrina centrale dell’ Ottica Aligi Bruni fino al prossimo 15 marzo, grazie alle sinergie profuse dallo stesso realizzatore, Roberto Chiti, da Giuliano Bruni e da Electra Teatro.

