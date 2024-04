Il teatro a Bottegone: in scena "Amamarea". Tutte le compagnie in gara

Debutta stasera al teatro della Casa del popolo di Bottegone lo spettacolo "Amamarea" dell’associazione culturale Zona teatro libero. Conclusa la parte competitiva del concorso nazionale "Fabrizio Rafanelli" rivolto a compagnie di teatro amatoriale, restano tre appuntamenti: due con spettacoli fuori concorso e la serata delle premiazioni. E stasera alle ore 21.15 (ingresso libero) a salire in palcoscenico (fuori concorso) sarà l’associazione Zona teatro libero che da diciassette organizza il concorso "Fabrizio Rafanelli". Sogno e diversità sono i temi che tratta quest’ultima opera scritta e diretta da Giuseppe Golisano, dal titolo "Amamarea". Racconta di un vecchio professore che vive su una spiaggia, aspettando il ritorno di una Sirena della quale è stato innamorato. E’ circondato da una varietà di insoliti personaggi, tra i quali spicca Tonio, ingenuo "uomo rimasto bambino" che condivide con il professore emozioni e pensieri. Saranno in palcoscenico, Elvio Norcia, Alessandro Fedi, Chiara Balloni, Genni Ferri, Massimo Romiti, Nicola Daddio, Elisabetta Iozzelli, Claudio Cappellini e Andrea Rossini. La regia è dello stesso autore, Giuseppe Golisano con Paolo Nesi aiuto regista. Le scenografie sono di Alessandro Fedi e Claudio Cappellini, luci e audio di Giacomo Bardi e Pino Capozza. L’appuntamento successivo è giovedì 11 aprile, alle 21.15, con un atro spettacolo fuori concorso "E’ la guerra", di Miklòs Hubay, con gli attori del Gad Città di Pistoia e regia di Franco Checchi. Il 18 aprile si terrà la serata di premiazione del concorso di prosa "Fabrizio Rafanelli" e del concorso "Monologhi". Inoltre sarà consegnato il premio "Una vita in scena" al Gad Città di Pistoia per gli oltre cinquanta anni di attività. Per il concorso "Fabrizio Rafanelli" sono in gara nove compagnie, mentre per il concorso "Monologhi" che si è svolto il 21 e il 28 marzo con dodici partecipanti per serata, ne sono stati scelti tre in ogni serata, che si esibiranno nella serata di premiazione. Ci sarà anche un riconoscimento offerto dal "Premio Vallecorsi" per Giulia Carpita, di 16 anni, che ha partecipato al concorso "Monologhi" con "Double face", di cui è anche autrice.

Piera Salvi