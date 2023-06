Il Tar della Toscana conferma l'ordinanza di demolizione del Garden Michelotti di Pistoia

Con una sentenza del Tar della Toscana, sembra essere arrivata a conclusione una vicenda particolarmente spinosa che vede al centro un contenzioso fra Comune e il Garden Michelotti di via dei Campisanti, a pochi metri dal cimitero comunale. Una zona commercialmente "depressa" a seguito dei crolli che ci sono stati delle mura urbane che hanno provocato la totale distruzione di altre serre adiacenti. E proprio questo tipo di strutture sono il pomo della discordia: il Comune, infatti, l’8 giugno 2022 emise una ordinanza di demolizione di tutti i manufatti legati all’attività di Michelotti perché ritenuti, oggi, abusivi compresa anche la passerella che passa sopra il torrente Brana che collega la strada al Garden. I proprietari avevano fatto ricorso al Tar dicendo che le serre erano antecedenti al 1976, anni nei quali non servivano permessi per una copertura stabile, unitamente al fatto che all’epoca dell’edificazione, la distanza dall’argine del torrente – che nel frattempo è stato eroso – rispettava i quattro metri richiesti per legge. Ma i giudici del Tribunale hanno rigettato tutte le richieste, confermando quindi l’ordinanza emessa dal Comune. Salvo ulteriori ricorsi (al Consiglio di Stato, nel caso), lo smantellamento potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

red.pt.