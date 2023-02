"Il Superbonus faccia da lezione Stavolta serve più pianificazione"

"I professionisti, già scossi dalla difficile esperienza del Superbonus, hanno accolto con molto scetticismo la direttiva, da molti considerata come utopica. Il timore comune è che, a fronte di obiettivi lodevoli sia dal punto di vista sociale che tecnico, non siano adeguatamente considerate le difficoltà operative che, in ultima analisi, sono quelle che ricadono sulle spalle dei tecnici in primis e poi delle imprese e dei cittadini. Certo è che nel nostro territorio, classificato come sismico, rimane ancora molto da fare in termini di messa in sicurezza e riqualificazione dell’immenso patrimonio edilizio che abbiamo", a esprimere i dubbi della categoria è il presidente dell’ordine degli ingegneri di Pistoia, Tommaso Giusti. E si teme per la caoticità nel susseguirsi di linee guida e richieste per attuare la direttiva.

"Il timore c’è – sottolinea Giusti –. Basti pensare all’ultima uscita del Governo che, in un decreto legge promulgato senza alcuna preventiva discussione con le categorie di soggetti coinvolti, ha di fatto messo la parola fine alla cessione dei crediti. Va infatti ricordato che il vero caos nel sistema dei Superbonus è stato generato dai meccanismi di cessione del credito, non tanto dai bonus in quanto tali. Il problema di fondo delle novità introdotte nel mondo delle costruzioni non è mai tecnico ingegneristico, è sempre derivante da un’assenza di pianificazione".

Anche la questione delle risorse da dover mettere in campo non è secondaria per i tecnici. "Affinché si possa pensare di affrontare davvero un piano di efficientamento massivo del patrimonio edilizio si devono creare dei meccanismi fiscali e tecnici realmente sostenibili dai singoli cittadini, dal tessuto produttivo e dalle finanze pubbliche. Le sfide per una trasformazione virtuosa del patrimonio edilizio saranno ad altissimo costo per tutti; ogni tipo di risorsa dovrà essere mobilitato – aggiunge Giusti –. È indispensabile che le istituzioni impegnino ingenti risorse economiche per supportare i necessari meccanismi di agevolazione degli interventi, ma è anche necessario che ciò sia fatto con una visione organica dei provvedimenti tecnici, fiscali ed economici, creando un quadro normativo stabile (speriamo che la pessima esperienza del Superbonus sia servita da lezione). In questo contesto, una risorsa importante è la categoria professionale che rappresento, la quale, sono sicuro, si farà trovare pronta e reattiva, supportando ogni processo tecnico con professionalità e rigore". Samantha Ferri