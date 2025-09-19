Il sopralluogo al Cassero. Discarica attiva fino al 2034

"Sono favorevolmente sorpreso da uno degli impianti a mio avviso più funzionali ed eccellenti d’Italia. Il governo è sensibile al tema dei rifiuti, tutelando i cittadini e l’ambiente". Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Ambiente, Graziano Barbaro, in visita nella tarda mattinata di ieri alla discarica di Fosso del Cassero. Accompagnato dal sindaco Piero Lunardi, dal vicesindaco Alessio Gargini, dai candidati al consiglio regionale di Fratelli d’Italia Lorenzo Vignali e Greta Avvanzo e dai dirigenti di Herambiente (la società che gestisce la discarica), Barbaro ha effettuato un sopralluogo all’interno del sito che è più volte stato negli ultimi decenni argomento di interesse in consiglio comunale.

Durante la visita, Lunardi ha rimarcato l’assenza di miasmi, ponendo l’accento sulla risoluzione di un problema che negli scorsi anni veniva segnalato periodicamente dai cittadini. Nel corso dell’incontro, è stato fatto il punto anche sulle prospettive della discarica, alla luce della rivalutazione volumetrica deliberata dalla giunta regionale agli inizi del 2024.

Il gestore aveva chiesto di portare la capienza da 3.010.000 metri cubi a 3.392.500, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi. Si tratta di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi, allora non rilevati. Un’azione che ha posticipato la data di chiusura della discarica, inizialmente prevista per il 2029: i dirigenti di Herambiente, nel corso dell’incontro con il sottosegretario, hanno fatto sapere di aver calcolato in circa nove anni i tempi di saturazione del sito. A oggi, dunque, la discarica dovrebbe chiudere nel 2034.

"Il nostro impegno resta quello di gestire l’impianto al meglio, nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente – ha assicurato Paolo Cecchin, direttore di produzione di Herambiente – quello del Cassero è un impianto fondamentale per il territorio".

Nel primo pomeriggio, Barbaro ha poi visitato Quarrata, per valutare lo stato dei punti del territorio messi a dura prova dall’alluvione del 2023.

"Ringraziamo il sottosegretario e il Governo per la vicinanza. Il tema dell’ambiente è uno dei temi sensibili di questa nostra epoca e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono priorità per la Toscana – hanno detto Vignali e Avvanzo –. Serve un cambio di passo perché ogni anno aumenta la bolletta a causa di scelte sbagliate e pregiudizi ideologici. Mancano impianti finali che chiudano il ciclo dei rifiuti, nella nostra Ato di riferimento".

Giovanni Fiorentino