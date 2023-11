"Il Sole", 20 anni di impegno E oggi la festa

Quando tutto ebbe inizio a dare la spinta fu una semplice volontà: riunirsi, sostenersi. Costruire una rete secondo il principio dell’unione capace di generare forza. Vent’anni dopo quella storia occorre leggerla in un’altra chiave, quella di una resistenza e di una progettualità consolidata ormai raggiunte che, com’è naturale, vanno costantemente alimentate. Taglia un traguardo importante e lo fa con orgoglio l’associazione Il Sole Adp-Associazione Down Pistoia onlus, venti anni passati a costruire qualcosa che guardasse instancabilmente nella direzione dell’autonomia delle persone con sindrome di Down e altre fragilità. Cardini attorno ai quali si muove questo fare sono i valori di affidabilità, competenza, dedizione e crescita e un principio fondamentale: la persona con disabilità non va accudita e protetta, ha semplicemente il diritto di avere una vita sociale piena e ricca. Il percorso dunque inizia riconoscendo la disabilità e prosegue con un lavoro mirato sull’autonomia, senza dimenticarsi di aiutare i genitori, promuovere l’inserimento nella scuola e nel lavoro e sensibilizzare l’opinione pubblica. In questi anni significativa si è dimostrata la rete di relazioni costruite con il territorio che ha coinvolto associazioni, parrocchie, Asl, scuole, amministrazioni locali e pubblico in genere, tutte collaborazioni che hanno permesso a Il Sole di crescere e consolidare la propria missione. In particolare negli ultimi due anni, come illustra la presidente Alberina Guarini, è stato possibile ristrutturare e arredare la sede concessa in uso da Ferrovie dello Stato grazie ai contributi di Fondazione Caript, Fondazione Annalise Galigani, Publiacqua e singoli privati, attivare una nuova attività all’interno del Laboratorio Artistico (progetto Binario 9 e ¾), far partire cinque borse lavoro per i ragazzi da Fody dove si realizzano coperte salvavita, novità questa che ha innescato un nuovo percorso di accompagnamento per i ragazzi più adulti organizzando fine settimana di residenzialità per aiutarli nella cura personale e nelle faccende domestiche. Ma le attività ad alta sostenibilità sono state tante in tutto il 2022, dagli incontri al teatro, alle iniziative culturali e solidali, fino ai micro-progetti rivolti ai ragazzi e agli adulti (gioco imparo, esploratori, club dei ragazzi, agenzia del tempo libero, circolo, agenzia +) e poi ancora danzaterapia, musicoterapia e la Brigata del sole ovvero il gruppo di undici camerieri con attestato Haccp. Anche il capitolo inserimento nel mondo del lavoro ha dimostrato risultati concreti ed è in costante evoluzione. Per tracciare un bilancio di questi venti anni sul territorio e per festeggiare il traguardo l’appuntamento è per oggi dalle 18 al Pantheon degli Uomini illustri di piazza San Francesco. Il programma si apre con i saluti delle istituzioni, seguiti dalle presentazioni dell’associazione e della mostra delle opere realizzate dai ragazzi del laboratorio artistico. Alle 19 ano i laboratori e alle 20 si chiude con aperitivo servito da "I ragazzi della Brigata" e djset.

l.m.