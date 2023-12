Il sindacato e il territorio. Filca Cisl: "Ottimo 2023"

Un 2023 di conferme e successi per la Filca Cisl Toscana. Il sindacato - spiega una nota – resta riferimento per il settore delle costruzioni, rappresentando il 59,55% dei lavoratori edili e l’80% delle Rsu di tutto il territorio. "Questo risultato sottolinea la fiducia dei lavoratori nel ruolo proattivo e competente svolto dalla Filca Cisl nel tutelare i loro interessi", dice Daniele Vaccaro, responsabile territoriale. Anche nel settore delle costruzioni artigiano Cassa Edile Regionale Toscana si conferma sindacato di riferimento raggiungendo il 54% degli iscritti. Significativo, poi, anche l’aumento negli altri settori dei manufatti in cemento e nel settore del legno.

La crescita costante nell’ultimo decennio testimonia – prosegue la nota – l’efficacia della Filca Cisl "nel rispondere alle esigenze mutevoli del settore, crescita che riscontra in quanto primo sindacato nel settore delle costruzioni industria anche a livello nazionale". La Filca Cisl a Pistoia chiude l’anno con un totale di 236 nuovi soci, portando il numero totale di iscritti a 1753. Questo segna una crescita e conferma "il ruolo preminente nel promuovere i diritti e il benessere dei lavoratori nel territorio pistoiese".

Nel corso del 2023, la Filca Cisl di Pistoia "ha ribadito con fermezza il suo impegno prioritario verso la sicurezza nei luoghi di lavoro – prosegue ancora la nota –.. La sicurezza occupa un ruolo centrale nelle attività della Filca, che ha continuato a promuovere iniziative e programmi finalizzati a garantire condizioni lavorative sempre più sicure per i dipendenti nel settore delle costruzioni". "Consapevoli che un ambiente di lavoro privo di rischi è fondamentale per il benessere e la produttività dei lavoratori, vogliamo garantire che la sicurezza rimanga al centro delle nostre azioni, contribuendo così a costruire un settore delle costruzioni più sicuro – conclude Vaccaro –. La Filca continua così a guardare al futuro con la determinazione di continuare a sostenere e rappresentare i lavoratori del settore delle costruzioni". Particolare attenzione è rivolta alla collaborazione attiva con le imprese per implementare le migliori pratiche di sicurezza.