Il settore giovanile resiste. Baragli: "Noi si va avanti. Situazione impensabile"

Filippo Baragli, in qualità di responsabile del settore giovanile della Pistoiese, ha convocato una riunione con gli staff, settore femminile compreso, e i genitori. Come è andata?

"È stata lunga e direi che è andata bene. C’erano posti in piedi. La Pistoiese ha otto squadre nel ’vivaio’ a cui va aggiunto il settore femminile. Ho ringraziato per il lavoro fatto fino a oggi e, sopratutto, per quello che stanno facendo e faranno in questa situazione difficilissima. Peraltro sono tutte persone che non riscuotono da tanti mesi".

Lei compreso?

"Tutti. Il settore giovanile, in fatto di stipendi da riscuotere, è indietro di diversi mesi"

Cosa avete deciso?

"Tutti si sono resi disponibili a seguirmi, d’accordo con me della necessità di finire la stagione calcistica, per rispetto della Pistoiese, intesa come maglia, e per rispetto dei ragazzi. Il settore giovanile percorre strade differenti rispetto a quelle della prima squadra".

E chi paga?

"Esattamente come accaduto sabato e domenica scorsi, ci autofinanziamo. I genitori si sono resi disponibili ad aiutare per prendere in affitto i campi e a mettere a disposizioni le proprie automobili per le trasferte. Continueremo ad allenarci a Montale e al Boario".

Lei è l’unico dirigente rimasto...

"Ufficialmente sì, ma io sono un dirigente del settore giovanile e non mi possono essere demandati incarichi e responsabilità che non mi appartengono".

La situazione è gravissima: peccato per il settore giovanile, fiore all’occhiello della società...

"Sì, vero, lo è. I vivai sono il motore trainante di tutte le società. A Pistoia, in particolare, negli ultimi anni è stato creato un settore giovanile davvero competitivo: basti pensare che la Juniores Nazionale sta lottando per i play off per le finali nazionali e che prima che succedesse tutto questo caos era capolista".

Anche l’Under 17 stravince in campionato.

"Viaggia a numeri eccezionali: ha undici punti di vantaggio sulla seconda e le basta un punto per avere matematica certezza di vincere il campionato. Vediamo cosa succederà domenica a Camaiore. Vado avanti: l’Under 15 è terza in campionato e, poi, abbiamo una scuola calcio con squadre che stanno crescendo tantissimo con ragazzini che sembrano promettere bene. Anche il settore femminile sta facendo un ottimo lavoro e sta crescendo tanto. Potrebbe, in futuro, regalare soddisfazioni".

Cosa sanno i ragazzi di quanto sta accadendo?

"Abbiamo fatto una riunione con i calciatori e i genitori del settore agonistico; in settimana la faremo anche per la Scuola calcio. Sono tutti a conoscenza della situazione e sono preoccupati per il futuro, ma noi faremo di tutto per portare in fondo la stagione rispettando – pur non riscuotendo – tutti gli impegni presi. Lo faremo per rispetto delle famiglie che in questi anni ci hanno dato fiducia".

C’è il rischio di perdere questo patrimonio....

"Mi addolora molto, anche perché in questo settore giovanile ci sono ragazzi promettenti che potrebbero esordire in prima squadra, come successo a Di Biase l’anno scorso. L’idea di perderli ci spaventa terribilmente".

Ma avevate contezza di quante avveniva?

"Che ci fossero dei problemi era evidente e noto a tutti, ma che accadesse tutto questo no, era impossibile prevederlo. Nessuno poteva intuire che si arrivasse a una simile situazione"

Gabriele Parigi si è fatto carico della squadra quando tutto sembrava rotolare via e si è preso offese e critiche, ma in questi giorni c’era lui, allenatore esonerato, al fianco dei ragazzi, spaesati e senza soldi...

"Gabriele era con me nel settore giovanile. A suo tempo, il mio consiglio – perché gli voglio bene – fu di rimanere nel settore giovanile perché stava facendo un lavoro egregio e, forse, sarebbe stato meglio portare in fondo quel lavoro. la situazione già diceva ache sarebbe stato un miracolo, per la prima squadra, non retrocedere. . Ha scelto diversamente e ha dato tutto quello che poteva dare. È riuscito a creare un gruppo e i ragazzi si erano affezionati a lui. Certo, i risultati sono un’altra storia, ma per raggiungerli servono tante condizioni e non c’erano".

Ora cosa succede?

"Per la società e per la prima squadra non lo so. Per il settore giovanile andiamo avanti e permettetemi di ringraziare i genitori che si sono resi subito disponibili e i ragazzi che stanno dimostrando attaccamento. Questo mi rende estremamente orgoglioso: significa che in questi anni è stato fatto un buon lavoro, nonostante l’attualità tristissima che stiamo vivendo".