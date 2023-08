Il servizio per i più fragili "Ora c’è il telefono amico"

Combattere il torrido caldo estivo? Anche quest’anno, a Pistoia e in tutta la Toscana, sarà possibile farlo grazie ad alcune importanti misure di assistenza rivolte agli anziani messe a disposizione dal Comune di Pistoia e dalla Regione Toscana. A partire dal primo agosto nella nostra provincia è attivo “SOS Estate“, il numero telefonico dedicato agli over 60 per ricevere sostegno, informazioni e assistenza nel periodo più caldo dell’anno. Fino al 31 agosto, contattando AnzianInforma allo 0573 505243, sarà possibile ricevere indicazioni e orientamento su attività, servizi e proposte di socializzazione presenti sul territorio dedicate alla terza età. Anzianinforma è un servizio attivo per l’intera durata dell’anno il quale ad agosto viene potenziato per poter offrire vicinanza e di aiuto a coloro che, nel mese più caldo dell’anno, risentono dell’assenza di una rete familiare, amicale e sociale.

"“SOS Estate“ è un servizio pensato per rendere meno disagevole la permanenza in città agli ultrasessantenni durante i mesi estivi – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia –. Ad agosto, col cambio dei ritmi di vita delle famiglie, i soggetti più fragili possono aver bisogno di ascolto, di sostegno psicologico o anche soltanto di stabilire un contatto. Il presidio telefonico può assolvere a tutte queste funzioni, monitorando le richieste di aiuto ed evitando che alcune forme di solitudine sociale non si trasformino in veri e proprio disagi psicologici". Con il “Progetto di intervento per fronteggiare l’emergenza caldo“, operativo dallo scorso 24 luglio, la Regione Toscana ha invece istituito un team dedicato a cui chiunque, contattando il numero unico dell’emergenza 112 dalle 8 alle 20, potrà fare richiesta per l’attivazione di cure e di assistenza a domicilio. A fornire l’aiuto necessario sono medici di assistenza primaria e operatori tecnici, i quali potranno attivare tutti gli interventi necessari: da una prescrizione medica a una di carattere sanitario, dall’attivazione dell’assistenza infermieristica domiciliare a quella del medico della continuità assistenziale. Tale organizzazione assicurerà ai cittadini che ne abbiano bisogno gli immediati servizi a domicilio, soprattutto agli anziani e ai più fragili, evitando così il ricorso al pronto soccorso.

"Fin da giugno – spiega Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana – abbiamo inviato indicazioni, linee guida e consigli per contrastare i rischi legati al caldo. Abbiamo pensato a fragili e anziani ma anche alle attività lavorative e ai sindacati, invitando, ad esempio, a rivedere le turnazioni, riprogrammando le attività prioritarie e da condursi all’aperto nei giorni con le più favorevoli condizioni meteo. Quanto a servizi territoriali e pronto soccorsi – conclude Giani – non si sono fatti trovare impreparati dall’emergenza di questi giorni: in Toscana il “Codice calore“ sollecitato dal Ministero esiste di fatto da tempo ed ora, per favorire l’assistenza domiciliare, abbiamo potenziato il servizio di guardia medica".