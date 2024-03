Il seminario del Sap: importante aggiornamento professionale

E’ stato un successo il seminario che si è tenuto nella Sala Maggiore del Comune, organizzato dalla Segreteria Provinciale del Sap di Pistoia, sul tema "Il disegnatore anatomico in indagini criminologico forensi". Il seminario ha avuto come relatore il maestro d’arte dottoressa Elena Pagani in servizio presso la Polizia Scientifica di Mantova e dirigente Sap Nazionale, con l’introduzione del segretario provinciale Raffaella Puca. All’evento hanno presenziato il sindaco Alessandro Tomasi, il vicario del questore Francesca Manti e il questore Marco Dalpiaz, che lo ha riconosciuto come aggiornamento professionale.